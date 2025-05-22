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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
14:58 • 23674 перегляди

Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР

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The New York Times

Ракетний комплекс "Тор

ЗРК Бук

Окупанти просунулись біля Яблунівки та Надіїівки на Донеччині - Deepstate

Київ • УНН

 • 338 перегляди

російські війська наступають на Яблунівку з трьох сторін та рухаються до адмінкордону з Дніпропетровщиною біля Надіїівки. На фронті відбулося 69 бойових зіткнень.

Окупанти просунулись біля Яблунівки та Надіїівки на Донеччині - Deepstate

російські окупанти просунулись на ще двох напрямках у Донецькій області – в районах населених пунктів Яблунівка і Надіївка. Про це повідомляє OSINT-проект DeepState, передає УНН.

Деталі

Окупанти підступають до населеного пункта Яблунівка з заходу, сходу і півдня, а також продовжують наступ на Торецьк. Відстань від Яблунівки до російських позицій становить від 7 до 12 км.

Водночас в районі населеного пункту Надіївка росіяни продовжуть наступ і рухаються в бік адміністративного кордону Донецької і Дніпропетровської областей.

Довідка

За даними Генерального штабу Збройних сил України, від початку доби на фронті відбулося 69 бойових зіткнень, чверть з яких - на Покровському напрямку. Водночас, на курському напрямку зафіксовано дев'ять бойових зіткнень.

Нагадаємо

Сили безпілотних систем Збройних сил України вразили три російські ЗРК та командно-штабну машину. Було знищено ешелоновану систему ППО ворога, зокрема комплекси "Тор", "Бук-М3" та С-300.

Також УНН повідомляв, що російські війська на Донеччині вдарили артилерією та дроном. Внаслідок цього загинули двоє людей і ще двоє отримали поранення.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійна
Донецька область
Дніпропетровська область
ЗРК Бук
Ракетний комплекс "Тор
Збройні сили України
Ракетна система С-300
Україна
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