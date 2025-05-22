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Ракетный комплекс "Тор

ЗРК Бук

Оккупанты продвинулись возле Яблоновки и Надеевки в Донецкой области - Deepstate

Киев • УНН

 • 374 просмотра

российские войска наступают на Яблоновку с трех сторон и двигаются к админгранице с Днепропетровской областью возле Надеевки. На фронте произошло 69 боевых столкновений.

Оккупанты продвинулись возле Яблоновки и Надеевки в Донецкой области - Deepstate

российские оккупанты продвинулись на еще двух направлениях в Донецкой области – в районах населенных пунктов Яблоновка и Надеевка. Об этом сообщает OSINT-проект DeepState, передает УНН.

Детали

Оккупанты подступают к населенному пункту Яблоновка с запада, востока и юга, а также продолжают наступление на Торецк. Расстояние от Яблоновки до российских позиций составляет от 7 до 12 км.

В то же время в районе населенного пункта Надеевка россияне продолжают наступление и двигаются в сторону административной границы Донецкой и Днепропетровской областей.

Справка

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала суток на фронте произошло 69 боевых столкновений, четверть из которых - на Покровском направлении. В то же время, на курском направлении зафиксировано девять боевых столкновений.

Напомним

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили три российских ЗРК и командно-штабную машину. Была уничтожена эшелонированная система ПВО врага, в частности комплексы "Тор", "Бук-М3" и С-300.

Также УНН сообщал, что российские войска в Донецкой области ударили артиллерией и дроном. В результате этого погибли два человека и еще двое получили ранения.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойна
Донецкая область
Днепропетровская область
ЗРК Бук
Ракетный комплекс "Тор
Вооруженные силы Украины
Ракетная система С-300
Украина
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