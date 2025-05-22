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Понад чверть боїв - на Покровському напрямку: зведення Генштабу

Київ • УНН

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Від початку доби на фронті відбулося 69 бойових зіткнень, чверть з яких - на Покровському напрямку. На Курщині зафіксовано дев'ять бойових зіткнень.

Понад чверть боїв - на Покровському напрямку: зведення Генштабу

Понад чверть з 69 боїв на фронті з початку поточної доби сталося на Покровському напрямку, на курщині сьогодні вже зафіксовано дев’ять бойових зіткнень, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 22 травня, пише УНН.

Від початку доби на фронті відбулося 69 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Противник з території рф, як вказано, завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Покровка, Старикове, Бруски, Новодмитрівка, Мар’їне, Сваркове, Миропільське, Сімейкине Сумської області; Клюси, Лісківщина, Баранівка, Красний Хутір, Архипівка Чернігівської області; Клинова, Новоселівка, Тимофіївка Харківської області.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку противник чотири рази атакував позиції Сил оборони в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня двічі намагався просунутися до наших позицій у районах Петропавлівки та Нової Кругляківки. Сили оборони успішно відбили обидві ворожі атаки.

На Лиманському напрямку відбулося шість бойових зіткнень у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Торське та Рідкодуб.

На Сіверському напрямку наші захисники зупинили дві атаки противника в районах Григорівки та Білогорівки.

На Краматорському напрямку ворог тричі атакував позиції Сил оборони в районах Часового Яру та Білої Гори. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Торецькому напрямку загарбники тричі атакували в районах Романівки, Торецька та Диліївки.

На Покровському напрямку протягом дня противник 20 разів намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Удачне, Троїцьке, Андріївка, а також у напрямках населених пунктів Промінь, Шевченко Перше, Миролюбівка. Шість зіткнень тривають дотепер. Також ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Покровськ, Степанівка, Новоторецьке, Гнатівка.

На Новопавлівському напрямку агресор дев’ять разів атакував у напрямках Шевченка та Новополя. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз атакував Високе. Наші захисники успішно відбили спробу окупантів просунутися вперед. Крім того, авіаційних ударів зазнав населений пункт Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку ворог сьогодні провів дві наступальні дії в напрямку Новоданилівки. Водночас було завдано авіаційних ударів по населених пунктах Кам’янське та Степногірськ.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

"На Курщині на даний час уже зафіксовано дев’ять бойових зіткнень. Ворог завдав таку ж кількість авіаційних ударів, скинувши 12 керованих бомб по населених пунктах та позиціях Сил оборони. Крім того, здійснив 130 артилерійських обстрілів, зокрема два - з реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.

Українські війська, як зазначається, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

У Генштабі спростували заяви рф про "завершення бойових дій" на території Курської області21.05.25, 18:40 • 2090 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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