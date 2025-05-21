У Генштабі спростували заяви рф про "завершення бойових дій" на території Курської області
Київ • УНН
Генштаб спростував заяви рф про завершення бойових дій на Курщині. Операція Сил оборони триває, українські захисники утримують позиції та завдають втрат ворогу.
Заяви представників держави-агресора щодо нібито завершення бойових дій на території Курської області рф не відповідають реальній обстановці. Про це йдеться у заяві Генштабу, передає УНН.
Операція підрозділів Сил оборони України на визначених напрямках у прикордонних районах Курщини триває. Хоча умови залишаються складними, українські захисники утримують займані позиції, виконують поставлені завдання та завдають ефективного ураження противнику
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Як повідомили у Генштабі, загалом, з початку операції на Курському напрямку противник втратив 63 402 військовослужбовця, з них 25625 осіб убитими. У полон взятий 971 ворожий воїн. Знищено або пошкоджено 5664 одиниць озброєння та військової техніки рф.
Також, українські підрозділи продовжують активні дії у визначених районах Бєлгородської області рф.
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