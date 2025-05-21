В Генштабе опровергли заявления рф о "завершении боевых действий" на территории Курской области

Заявления представителей государства-агрессора о якобы завершении боевых действий на территории Курской области рф не соответствуют реальной обстановке. Об этом говорится в заявлении Генштаба, передает УНН.

Операция подразделений Сил обороны Украины на определенных направлениях в приграничных районах Курщины продолжается. Хотя условия остаются сложными, украинские защитники удерживают занимаемые позиции, выполняют поставленные задачи и наносят эффективное поражение противнику - указано в заявлении.

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Как сообщили в Генштабе, в целом, с начала операции на Курском направлении противник потерял 63 402 военнослужащих, из них 25625 человек убитыми. В плен взят 971 вражеский воин. Уничтожено или повреждено 5664 единиц вооружения и военной техники рф.

Также, украинские подразделения продолжают активные действия в определенных районах Белгородской области рф.

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