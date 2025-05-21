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В Генштабе опровергли заявления рф о "завершении боевых действий" на территории Курской области

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Генштаб опроверг заявления рф о завершении боевых действий в Курской области. Операция Сил обороны продолжается, украинские защитники удерживают позиции и наносят урон врагу.

В Генштабе опровергли заявления рф о "завершении боевых действий" на территории Курской области

Заявления представителей государства-агрессора о якобы завершении боевых действий на территории Курской области рф не соответствуют реальной обстановке. Об этом говорится в заявлении Генштаба, передает УНН.

Операция подразделений Сил обороны Украины на определенных направлениях в приграничных районах Курщины продолжается. Хотя условия остаются сложными, украинские защитники удерживают занимаемые позиции, выполняют поставленные задачи и наносят эффективное поражение противнику 

- указано в заявлении.

Добавим

Как сообщили в Генштабе, в целом, с начала операции на Курском направлении противник потерял 63 402 военнослужащих, из них 25625 человек убитыми. В плен взят 971 вражеский воин. Уничтожено или повреждено 5664 единиц вооружения и военной техники рф.

Также, украинские подразделения продолжают активные действия в определенных районах Белгородской области рф.

Военный командир рф доложил путину о присутствии ВСУ в курской области27.04.25, 21:28 • 5689 просмотров

Антонина Туманова

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