Более четверти боев - на Покровском направлении: сводка Генштаба

Более четверти из 69 боев на фронте с начала текущих суток произошло на Покровском направлении, на курщине сегодня уже зафиксировано девять боевых столкновений, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 22 мая, пишет УНН.

С начала суток на фронте произошло 69 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Противник с территории рф, как указано, нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Покровка, Стариковое, Бруски, Новодмитровка, Марьино, Сварковое, Миропольское, Семейкино Сумской области; Клюсы, Лесковщина, Барановка, Красный Хутор, Архиповка Черниговской области; Клиновая, Новоселовка, Тимофеевка Харьковской области.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении противник четыре раза атаковал позиции Сил обороны в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении враг в течение дня дважды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Петропавловки и Новой Кругляковки. Силы обороны успешно отбили обе вражеские атаки.

На Лиманском направлении произошло шесть боевых столкновений в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Торское и Редкодуб.

На Сиверском направлении наши защитники остановили две атаки противника в районах Григоровки и Белогоровки.

На Краматорском направлении враг трижды атаковал позиции Сил обороны в районах Часового Яра и Белой Горы. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Торецком направлении захватчики трижды атаковали в районах Романовки, Торецка и Дилиевки.

На Покровском направлении в течение дня противник 20 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Елизаветовка, Лысовка, Даченское, Удачное, Троицкое, Андреевка, а также в направлениях населенных пунктов Проминь, Шевченко Первое, Миролюбовка. Шесть столкновений продолжаются до сих пор. Также враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Покровск, Степановка, Новоторецкое, Гнатовка.

На Новопавловском направлении агрессор девять раз атаковал в направлениях Шевченко и Новополя. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении враг один раз атаковал Высокое. Наши защитники успешно отбили попытку оккупантов продвинуться вперед. Кроме того, авиационным ударам подвергся населенный пункт Гуляйполе.

На Ореховском направлении враг сегодня провел два наступательных действия в направлении Новоданиловки. В то же время были нанесены авиационные удары по населенным пунктам Каменское и Степногорск.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

"На Курщине в настоящее время уже зафиксировано девять боевых столкновений. Враг нанес такое же количество авиационных ударов, сбросив 12 управляемых бомб по населенным пунктам и позициям Сил обороны. Кроме того, осуществил 130 артиллерийских обстрелов, в частности два - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

Украинские войска, как отмечается, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

В Генштабе опровергли заявления рф о "завершении боевых действий" на территории Курской области