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Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою
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El País

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На Донеччині росіяни вдарили артилерією та дроном: двоє загиблих, ще двох поранено

Київ • УНН

 • 686 перегляди

Російські війська обстріляли Костянтинівку з артилерії та Райгородок дроном, внаслідок чого загинули двоє людей і ще двоє отримали поранення. Розпочато досудове розслідування воєнних злочинів.

На Донеччині росіяни вдарили артилерією та дроном: двоє загиблих, ще двох поранено

У Донецькій області російські війська сьогодні продовжили удари артилерією та дронами,  у Костянтинівці і Райгородку 2 цивільних загинули та 2 зазнали поранень, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, пише УНН.

Деталі

За даними прокуратури, 22 травня, о 07:30, війська рф обстріляли зі ствольної артилерії Костянтинівку. "У результаті влучання засобу ураження за місцем мешкання дістала тілесні ушкодження, несумісні з життям, 54-річна жінка. Її донька 27 років отримала мінно-вибухову і відкриту черепно-мозкову травми, рани голови, шиї, ніг", - ідеться у повідомленні.

О 10:35, як вказали у прокуратурі, ворог скерував БпЛА "Ланцет" на селище Райгородок Краматорського району. "Влучання відбулось поблизу місцевої крамниці. Загинула 51-річна продавчиня кіоску. Жительку 39 років, яка торгувала на ринку, доставлено до лікарні з мінно-вибуховою травмою та осколковими пораненнями", - сказано у повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактами воєнних злочинів (ч. 2 ст. 438 КК України).

Доповнення

За даними ГУНП в області, 8 осіб зазнали поранень на Донеччині через ворожі обстріли за минулу добу. За добу війська рф завдали 2 344 удари по лінії фронту та житловому сектору. 18 авіабомб вдарили безпосередньо по цивільних. Під вогнем перебували 9 населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Мирноград, Святогірськ, селище Бересток, села Іванопілля, Лозове, Степанівка. Руйнувань зазнали 79 цивільних об’єктів, з них 56 житлових будинків.

Окрім того, за даними поліції, сьогодні після опівночі росія атакувала Краматорськ, Слов’янськ і Родинське.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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