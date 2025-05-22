В Донецкой области россияне ударили артиллерией и дроном: двое погибших, еще двое ранены
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Константиновку из артиллерии и Райгородок дроном, в результате чего погибли два человека и еще двое получили ранения. Начато досудебное расследование военных преступлений.
В Донецкой области российские войска сегодня продолжили удары артиллерией и дронами, в Константиновке и Райгородке 2 гражданских погибли и 2 получили ранения, сообщили в Донецкой областной прокуратуре, пишет УНН.
Детали
По данным прокуратуры, 22 мая, в 07:30, войска рф обстреляли из ствольной артиллерии Константиновку. "В результате попадания средства поражения по месту жительства получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 54-летняя женщина. Ее дочь 27 лет получила минно-взрывную и открытую черепно-мозговую травмы, раны головы, шеи, ног", - говорится в сообщении.
В 10:35, как указали в прокуратуре, враг направил БПЛА "Ланцет" на поселок Райгородок Краматорского района. "Попадание произошло вблизи местного магазина. Погибла 51-летняя продавщица киоска. Жительница 39 лет, которая торговала на рынке, доставлена в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями", - сказано в сообщении.
Начато досудебное расследование по фактам военных преступлений (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
По данным ГУНП в области, 8 человек получили ранения в Донецкой области из-за вражеских обстрелов за минувшие сутки. За сутки войска рф нанесли 2 344 удара по линии фронта и жилому сектору. 18 авиабомб ударили непосредственно по гражданским. Под огнем находились 9 населенных пунктов: города Дружковка, Константиновка, Лиман, Мирноград, Святогорск, поселок Бересток, села Иванополье, Лозовое, Степановка. Разрушениям подверглись 79 гражданских объектов, из них 56 жилых домов.
Кроме того, по данным полиции, сегодня после полуночи россия атаковала Краматорск, Славянск и Родинское.