В Донецкой области россияне ударили артиллерией и дроном: двое погибших, еще двое ранены

$41.440.05
46.910.26
ukenru
Командующий Нацгвардии прокомментировал ракетный удар по стрельбищу в Сумской области
Эксклюзив
12:56 • 10167 просмотра

Командующий Нацгвардии прокомментировал ракетный удар по стрельбищу в Сумской области

Эксклюзив
12:16 • 16321 просмотра

В Украине хотят ввести механизм приоритетной опеки: что нужно знать

Эксклюзив
09:24 • 71569 просмотра

Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?

Эксклюзив
07:34 • 54761 просмотра

Лето будет жарким: синоптик рассказала, чего ждать украинцам от погоды

Эксклюзив
21 мая, 11:37 • 106218 просмотра

Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

Эксклюзив
21 мая, 09:43 • 181388 просмотра

Отопительный сезон будет непростым: в Укрэнерго объяснили, почему

Эксклюзив
21 мая, 09:21 • 160851 просмотра

Как технологии и системные шаги помогают остановить «серый» импорт - комментарий юриста

Эксклюзив
21 мая, 06:00 • 152795 просмотра

Шашлык без вреда для желудка: как правильно есть и с чем сочетать

21 мая, 05:00 • 324670 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

Эксклюзив
20 мая, 14:51 • 117647 просмотра

Есть признаки коррупции и злоупотребления: эксперты об институте-двойнике семьи главы “Госзембанка”

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
4м/с
33%
748мм
Популярные новости

Для подписания меморандума Украине нужен новый руководитель - мид рф

22 мая, 04:46 • 69153 просмотра

В Киеве из-за атаки рф обломки дрона упали на территории школы

22 мая, 05:39 • 71304 просмотра

Надеется открыть успешную юридическую фирму: Ким Кардашьян после шести лет обучения получила диплом юриста

07:48 • 57938 просмотра

"Надеюсь, в следующем году Евровидение состоится в Вене и без Израиля" - победитель нынешнего конкурса JJ

10:28 • 33617 просмотра

Криса Брауна выпустили под залог: мировое турне певца может быть возобновлено

11:16 • 25982 просмотра
публикации

Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?
Эксклюзив

09:24 • 71530 просмотра

Молочная формула выживания: почему будущее украинской фермы начинается с племенного стада

21 мая, 14:12 • 136391 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

21 мая, 05:00 • 324649 просмотра

Solidarity Lanes: за три года украинско-европейские "пути солидарности" стали спасательным каналом для экономики Украины

20 мая, 14:33 • 267614 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла
Эксклюзив

20 мая, 12:52 • 357910 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Дональд Туск

Павел Дуров

Руслан Кравченко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Германия

Великобритания

Польша

Реклама
УНН Lite

Криса Брауна выпустили под залог: мировое турне певца может быть возобновлено

11:16 • 27346 просмотра

"Надеюсь, в следующем году Евровидение состоится в Вене и без Израиля" - победитель нынешнего конкурса JJ

10:28 • 34964 просмотра

Надеется открыть успешную юридическую фирму: Ким Кардашьян после шести лет обучения получила диплом юриста

07:48 • 59191 просмотра

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

21 мая, 08:52 • 141710 просмотра

В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград

21 мая, 07:20 • 163752 просмотра
Актуальное

Бильд

Financial Times

Эль-Паис

Ми-8

Хранитель

В Донецкой области россияне ударили артиллерией и дроном: двое погибших, еще двое ранены

Киев • УНН

 • 446 просмотра

Российские войска обстреляли Константиновку из артиллерии и Райгородок дроном, в результате чего погибли два человека и еще двое получили ранения. Начато досудебное расследование военных преступлений.

В Донецкой области россияне ударили артиллерией и дроном: двое погибших, еще двое ранены

В Донецкой области российские войска сегодня продолжили удары артиллерией и дронами, в Константиновке и Райгородке 2 гражданских погибли и 2 получили ранения, сообщили в Донецкой областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным прокуратуры, 22 мая, в 07:30, войска рф обстреляли из ствольной артиллерии Константиновку. "В результате попадания средства поражения по месту жительства получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 54-летняя женщина. Ее дочь 27 лет получила минно-взрывную и открытую черепно-мозговую травмы, раны головы, шеи, ног", - говорится в сообщении.

В 10:35, как указали в прокуратуре, враг направил БПЛА "Ланцет" на поселок Райгородок Краматорского района. "Попадание произошло вблизи местного магазина. Погибла 51-летняя продавщица киоска. Жительница 39 лет, которая торговала на рынке, доставлена в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями", - сказано в сообщении.

Начато досудебное расследование по фактам военных преступлений (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

По данным ГУНП в области, 8 человек получили ранения в Донецкой области из-за вражеских обстрелов за минувшие сутки. За сутки войска рф нанесли 2 344 удара по линии фронта и жилому сектору. 18 авиабомб ударили непосредственно по гражданским. Под огнем находились 9 населенных пунктов: города Дружковка, Константиновка, Лиман, Мирноград, Святогорск, поселок Бересток, села Иванополье, Лозовое, Степановка. Разрушениям подверглись 79 гражданских объектов, из них 56 жилых домов.

Кроме того, по данным полиции, сегодня после полуночи россия атаковала Краматорск, Славянск и Родинское.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Донецкая область
Славянск
Мирноград
Константиновка
Краматорск
Brent
$63.85
Bitcoin
$111,588.80
S&P 500
$5,852.88
Tesla
$335.56
Газ TTF
$36.38
Золото
$3,304.84
Ethereum
$2,654.84