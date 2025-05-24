Войска рф продвинулись возле трех населенных пунктов в Донецкой области - DeepState

В пятницу, 23 мая, команда мониторингового проекта DeepState сообщила об успехах российской армии в Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал OSINT-проекта.

Детали

По информации аналитиков, продвижение оккупантов зафиксировано возле трех населенных пунктов в Донецкой области.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Попового Яра, Дачного и в Романовке", - говорится в сообщении DeepState.

Напомним

22 мая российские оккупанты продвинулись на еще двух направлениях в Донецкой области – в районах населенных пунктов Яблоновка и Надеевка.

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