Войска рф продвинулись возле трех населенных пунктов в Донецкой области - DeepState
Киев • УНН
Российская армия добилась успехов возле трех населенных пунктов в Донецкой области. Аналитики DeepState зафиксировали продвижение оккупантов возле Попового Яра, Дачного и в Романовке.
В пятницу, 23 мая, команда мониторингового проекта DeepState сообщила об успехах российской армии в Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал OSINT-проекта.
Детали
По информации аналитиков, продвижение оккупантов зафиксировано возле трех населенных пунктов в Донецкой области.
"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Попового Яра, Дачного и в Романовке", - говорится в сообщении DeepState.
Напомним
22 мая российские оккупанты продвинулись на еще двух направлениях в Донецкой области – в районах населенных пунктов Яблоновка и Надеевка.
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