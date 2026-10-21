Силы обороны поразили пункты управления и склады рф на Донбассе и в Крыму - Генштаб
Киев • УНН
Украинские военные поразили командные пункты и склады российской армии в Донецкой, Луганской областях и в оккупированном Крыму.
Во вторник, 20 октября, а также в ночь на среду, 21 октября, Силы обороны Украины поразили ряд объектов российской армии на Донбассе и в Крыму. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины, передаёт УНН.
Детали
Были поражены:
- пункты управления подразделений оккупантов в районе
Луганска и в районе населённого пункта Курахово Донецкой области;
- склады материально-технических средств российского
агрессора в районе населённого пункта Яны-Капу во временно оккупированном
украинском Крыму и в районе Чистяково в Донецкой области.
Поражение пунктов управления нарушает систему управления войсками армии рф и усложняет координацию её подразделений на поле боя. Уничтожение запасов усложняет противнику обеспечение подразделений и снижает их способность вести боевые действия
Напомним
В течение минувших суток Силы обороны Украины ликвидировали и ранили ещё 1820 российских военнослужащих. Общие потери российской армии с начала полномасштабного вторжения достигли около 1 570 540 человек.