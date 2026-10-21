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Силы обороны поразили пункты управления и склады рф на Донбассе и в Крыму - Генштаб

Киев • УНН

 • 1620 просмотра

Украинские военные поразили командные пункты и склады российской армии в Донецкой, Луганской областях и в оккупированном Крыму.

Силы обороны поразили пункты управления и склады рф на Донбассе и в Крыму - Генштаб

Во вторник, 20 октября, а также в ночь на среду, 21 октября, Силы обороны Украины поразили ряд объектов российской армии на Донбассе и в Крыму. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины, передаёт УНН.

Детали

Были поражены:

  • пункты управления подразделений оккупантов в районе Луганска и в районе населённого пункта Курахово Донецкой области;
    • склады материально-технических средств российского агрессора в районе населённого пункта Яны-Капу во временно оккупированном украинском Крыму и в районе Чистяково в Донецкой области.

      Поражение пунктов управления нарушает систему управления войсками армии рф и усложняет координацию её подразделений на поле боя. Уничтожение запасов усложняет противнику обеспечение подразделений и снижает их способность вести боевые действия

      - отметили в Генштабе.

      Напомним

      В течение минувших суток Силы обороны Украины ликвидировали и ранили ещё 1820 российских военнослужащих. Общие потери российской армии с начала полномасштабного вторжения достигли около 1 570 540 человек.

      Евгений Устименко

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