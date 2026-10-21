Силы обороны поразили пункты управления и склады рф на Донбассе и в Крыму - Генштаб

Во вторник, 20 октября, а также в ночь на среду, 21 октября, Силы обороны Украины поразили ряд объектов российской армии на Донбассе и в Крыму. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины, передаёт УНН.

Детали

Были поражены:

пункты управления подразделений оккупантов в районе Луганска и в районе населённого пункта Курахово Донецкой области;

склады материально-технических средств российского агрессора в районе населённого пункта Яны-Капу во временно оккупированном украинском Крыму и в районе Чистяково в Донецкой области.

Поражение пунктов управления нарушает систему управления войсками армии рф и усложняет координацию её подразделений на поле боя. Уничтожение запасов усложняет противнику обеспечение подразделений и снижает их способность вести боевые действия - отметили в Генштабе.

Напомним

В течение минувших суток Силы обороны Украины ликвидировали и ранили ещё 1820 российских военнослужащих. Общие потери российской армии с начала полномасштабного вторжения достигли около 1 570 540 человек.