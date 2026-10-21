Генштаб повідомив про втрати росіян у техніці та живій силі за добу на фронті
Київ • УНН
За добу росія втратила 1820 військових, 11 танків, 44 артсистеми та 1820 безпілотників. Загальні втрати особового складу сягнули 1,57 млн.
Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували та поранили ще 1820 російських військових. Загальні втрати армії рф від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 570 540 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 21 жовтня 2026 року, пише УНН.
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За даними військового командування, українські захисники також знищили 11 російських танків, 16 бойових броньованих машин та 44 артилерійські системи.
Крім того, за добу окупанти втратили 1 реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони та 1820 безпілотників оперативно-тактичного рівня.
Загальні втрати російської армії
Від початку повномасштабної війни росія втратила 12 436 танків, 25 586 бойових броньованих машин, 51 403 артилерійські системи, 2228 РСЗВ та 1716 засобів ППО.
Втрати російської авіації становлять 449 літаків і 356 гелікоптерів. Також українські військові знищили 573 392 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 5138 крилатих ракет.
За минулу добу російська армія також втратила 407 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 2 одиниці спеціальної техніки. Генштаб зазначає, що дані про втрати противника продовжують уточнювати.
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