Генштаб сообщил о потерях россиян в технике и живой силе за сутки на фронте

Эксклюзив

российские НПЗ под ударом украинских дронов: как усилить кризу в нефтепереработке врага

ЕС призовёт Канаду и Великобританию увеличить финансирование Украины — СМИ

США сегодня предложат Путину трёхстороннюю встречу с Зеленским и Трампом для завершения войны — Politico

Ночные удары по Украине: какие регионы атаковала Россия и что известно о последствиях

В оккупированном Луганске прогремели десятки взрывов: под удар попало здание оператора связи «Лугаком»

Посланник путина Дмитриев подхватил угрозы Трампа Зеленскому относительно завершения войны

Болгария отказалась участвовать в новом кредите для Украины и связала протесты в Европе с войной в Украине

Именно Маск приказал ограничить работу Starshield для Украины и мог согласовать это с Трампом — WSJ

Как получилось, что российский спутник едва не столкнулся с ICEYE, который собирает разведданные для ВСУ