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Генштаб сообщил о потерях россиян в технике и живой силе за сутки на фронте

Киев • УНН

 • 3214 просмотра

За сутки Россия потеряла 1820 военнослужащих, 11 танков, 44 артиллерийские системы и 1820 беспилотников. Общие потери личного состава достигли 1,57 млн.

Генштаб сообщил о потерях россиян в технике и живой силе за сутки на фронте

В течение минувших суток Силы обороны Украины ликвидировали и ранили еще 1820 российских военнослужащих. Общие потери армии рф с начала полномасштабного вторжения достигли около 1 570 540 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 21 октября 2026 года, пишет УНН.

Детали

По данным военного командования, украинские защитники также уничтожили 11 российских танков, 16 боевых бронированных машин и 44 артиллерийские системы.

Кроме того, за сутки оккупанты потеряли 1 реактивную систему залпового огня, 2 средства противовоздушной обороны и 1820 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Общие потери российской армии

С начала полномасштабной войны Россия потеряла 12 436 танков, 25 586 боевых бронированных машин, 51 403 артиллерийские системы, 2228 РСЗО и 1716 средств ПВО.

Потери российской авиации составляют 449 самолетов и 356 вертолетов. Также украинские военные уничтожили 573 392 беспилотника оперативно-тактического уровня и 5138 крылатых ракет.

За минувшие сутки российская армия также потеряла 407 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 2 единицы специальной техники. Генштаб отмечает, что данные о потерях противника продолжают уточняться.

В оккупированном Луганске прогремели десятки взрывов: под удар попало здание оператора связи «Лугаком»21.10.26, 06:17 • 14946 просмотров

Степан Гафтко

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