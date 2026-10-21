В оккупированном Луганске прогремели десятки взрывов: под удар попало здание оператора связи «Лугаком»
Киев • УНН
В оккупированном Луганске сообщили об ударах по зданию, связанному с «Лугаком». Масштабы повреждений и последствия для связи неизвестны.
В оккупированном Луганске прогремели десятки взрывов. По предварительной информации, Силы обороны Украины атаковали здание бывшего «Укртелекома», где расположены структуры местного оператора связи «Лугаком». Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+, пишет УНН.
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По информации канала, удар пришёлся по зданию, связанному с оператором «Лугаком», Центром телекоммуникационных услуг и Центром информационных технологий и технического обеспечения.
«Лугаком» предоставляет услуги мобильной связи, доступа к интернету и передачи данных на временно оккупированной территории Луганской области.
Подобный удар ранее зафиксировали в Донецке
Накануне Exilenova+ сообщал об атаке на здание в оккупированном Донецке. По данным канала, по его адресу зарегистрированы десятки организаций, в частности операторы связи и интернет-провайдеры.
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Таким образом, в течение 2 дней появились сообщения об ударах по объектам, связанным с телекоммуникационной инфраструктурой, сразу в 2 оккупированных областных центрах.
В то же время масштабы повреждений здания в Луганске и возможные последствия для работы мобильной связи и интернета пока неизвестны.
Официального подтверждения удара со стороны украинского военного командования на момент сообщения нет. Информация о десятках взрывов и поражении объекта требует независимого подтверждения.
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