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Москву ночью атаковали более 140 беспилотников — в российской столице ограничивали работу аэропортов

Киев • УНН

 • 8774 просмотра

Российские власти заявили о якобы сбитии 144 дронов над Москвой. Из-за угрозы атак временно ограничивали работу аэропортов.

Москву ночью атаковали более 140 беспилотников — в российской столице ограничивали работу аэропортов

В ночь на субботу, 17 октября, Москва подверглась массированной атаке беспилотников. Российские власти заявили о якобы уничтожении более 140 дронов, направлявшихся к столице. Из-за угрозы ударов в московских аэропортах вводились ограничения на полёты. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram, пишет УНН.

Детали

Первые сообщения об атаке появились вскоре после полуночи. В 00:40 по киевскому времени Собянин заявил о 15 якобы сбитых беспилотниках, а примерно через час сообщил об уничтожении ещё 14 аппаратов.

После третьего часа ночи российские власти заявили об очередных 15 сбитых дронах. Около пяти утра Собянин сообщил ещё о 25 беспилотниках, которые якобы удалось перехватить на подлёте к столице.

О наибольшем количестве дронов россияне заявили утром

Около семи часов утра мэр Москвы сообщил о якобы уничтожении ещё 75 беспилотников. Таким образом, согласно опубликованным им сообщениям, в течение ночи российская противовоздушная оборона якобы сбила как минимум 144 дрона.

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При этом Собянин не сообщил о конкретных повреждениях или пострадавших в результате атаки. Он лишь отметил, что на местах падения обломков работают экстренные службы.

Ещё вечером 16 октября "Росавиация" объявила о временных ограничениях работы московских аэропортов. Такие меры вводились на фоне сообщений о приближении беспилотников к столице.

В настоящее время независимого подтверждения заявленного российскими властями количества сбитых дронов нет. Информация о возможных последствиях ночной атаки также остаётся ограниченной.

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Степан Гафтко

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