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НПЗ «роснефти», обеспечивающий москву топливом, остановил часть производства после атаки дронов

Киев • УНН

 • 14294 просмотра

После атаки 15 октября на рязанском НПЗ произошёл пожар и было повреждено оборудование. Три другие установки продолжают работу.

НПЗ «роснефти», обеспечивающий москву топливом, остановил часть производства после атаки дронов

Рязанский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти», поставляющий топливо в том числе в Московский регион, остановил одну из установок первичной переработки нефти после атаки беспилотников 15 октября. Причиной стали пожар и повреждение оборудования. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли, пишет УНН.

Детали

По информации собеседников агентства, в результате удара загорелась установка первичной переработки нефти АТ-6, которую пришлось аварийно остановить. Также повреждены межцеховые трубопроводы и эстакады.

Губернатор Рязанской области Павел Малков ранее подтвердил массированную атаку беспилотников и возникновение пожара на территории нефтеперерабатывающего предприятия.

Завод продолжает работать на других установках

По данным источников, три другие установки первичной переработки нефти — АВТ-1, АВТ-3 и АВТ-4 — остались работоспособными. Их могут использовать во время ремонта поврежденного оборудования.

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Примечательно, что установка АТ-6 уже получала повреждения в результате атаки беспилотников 6 сентября. Тогда ее также пришлось аварийно останавливать.

Рязанский НПЗ имеет номинальную мощность переработки 17 млн тонн нефти в год. Предприятие способно ежегодно производить около 3,4 млн тонн бензина и 3,8 млн тонн дизельного топлива.

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Степан Гафтко

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