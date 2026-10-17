НПЗ "роснефти", який забезпечує пальним москву, зупинив частину виробництва після атаки дронів
Київ • УНН
Після атаки 15 жовтня на рязанському НПЗ сталася пожежа та пошкоджено обладнання. Інші три установки продовжують роботу.
рязанський нафтопереробний завод "роснефти", який постачає пальне зокрема до московського регіону, зупинив одну з установок первинної переробки нафти після атаки безпілотників 15 жовтня. Причиною стала пожежа та пошкодження обладнання. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в галузі, пише УНН.
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За інформацією співрозмовників агентства, внаслідок удару загорілася установка первинної переробки нафти АТ-6, яку довелося аварійно зупинити. Також пошкоджено міжцехові трубопроводи та естакади.
Губернатор рязанської області павло малков раніше підтвердив масовану атаку безпілотників і виникнення пожежі на території нафтопереробного підприємства.
Завод продовжує працювати на інших установках
За даними джерел, три інші установки первинної переробки нафти – АВТ-1, АВТ-3 та АВТ-4 – залишилися працездатними. Їх можуть використовувати під час ремонту пошкодженого обладнання.
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Примітно, що установка АТ-6 вже зазнавала пошкоджень унаслідок атаки безпілотників 6 вересня. Тоді її також довелося аварійно зупиняти.
рязанський НПЗ має номінальну потужність переробки 17 млн тонн нафти на рік. Підприємство здатне щорічно виробляти близько 3,4 млн тонн бензину та 3,8 млн тонн дизельного пального.
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