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БпЛА з ШІ управлінням обходитимуть системи ППО - Україна готує масштабну операцію з блокування аеропортів в рф

Київ • УНН

 • 6244 перегляди

Операція M&Ms уже спричинила тисячі затримок і скасувань рейсів у москві. Наступним етапом можуть стати дрони зі ШІ.

БпЛА з ШІ управлінням обходитимуть системи ППО - Україна готує масштабну операцію з блокування аеропортів в рф

Україна планує суттєво посилити операцію з порушення роботи російських аеропортів, яка вже спричинила масштабні затримки та скасування авіарейсів у москві. Наступним етапом може стати застосування безпілотників зі штучним інтелектом, здатних обходити протиповітряну оборону. Про це повідомляє The Atlantic, пише УНН.

Деталі

За словами українських посадовців, причетних до розробки операції, поки що дрони переважно змушують російську владу закривати повітряний простір поблизу аеропортів без прямих ударів по авіаційній інфраструктурі.

Однак навіть така тактика вже створила серйозні проблеми. З 3 до 9 жовтня в московських аеропортах скасували 345 рейсів, а майже 4 000 затримали. Лише 10 жовтня затримки торкнулися 692 рейсів, а 93 довелося скасувати.

Україна готує дрони зі штучним інтелектом для нового етапу операції

За інформацією The Atlantic, операція отримала назву M&Ms. Її наступний етап передбачає використання безпілотників зі штучним інтелектом, які зможуть самостійно обходити російську ППО та атакувати аеропорти безпосередньо.

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Джерела видання стверджують, що такі дрони не потребуватимуть американських розвідувальних даних, а їхнє масове виробництво планують налагодити найближчим часом.

Один із подібних апаратів уже нібито застосовували під час бойових дій на Донбасі. Водночас розробка технології ще триває, а проти російських аеропортів ці безпілотники поки не використовували.

Масштаби проблем для російської авіації демонструє і ситуація 9 жовтня, коли через атаку дронів 2 московські аеропорти не працювали протягом 7 годин. За даними видання, тоді навіть літак володимира путіна не зміг приземлитися в москві після повернення з Туркменістану.

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Степан Гафтко

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