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БПЛА с управлением на основе ИИ будут обходить системы ПВО — Украина готовит масштабную операцию по блокированию аэропортов в рф

Киев • УНН

 • 11142 просмотра

Операция M&Ms уже стала причиной тысяч задержек и отмен рейсов в москве. Следующим этапом могут стать дроны с ИИ.

БПЛА с управлением на основе ИИ будут обходить системы ПВО — Украина готовит масштабную операцию по блокированию аэропортов в рф

Украина планирует существенно усилить операцию по нарушению работы российских аэропортов, которая уже вызвала масштабные задержки и отмены авиарейсов в Москве. Следующим этапом может стать применение беспилотников с искусственным интеллектом, способных обходить противовоздушную оборону. Об этом сообщает The Atlantic, пишет УНН.

Подробности

По словам украинских чиновников, причастных к разработке операции, пока дроны преимущественно вынуждают российские власти закрывать воздушное пространство вблизи аэропортов без прямых ударов по авиационной инфраструктуре.

Однако даже такая тактика уже создала серьезные проблемы. С 3 по 9 октября в московских аэропортах отменили 345 рейсов, а почти 4 000 задержали. Только 10 октября задержки затронули 692 рейса, а 93 пришлось отменить.

Украина готовит дроны с искусственным интеллектом для нового этапа операции

По информации The Atlantic, операция получила название M&Ms. Ее следующий этап предусматривает использование беспилотников с искусственным интеллектом, которые смогут самостоятельно обходить российскую ПВО и непосредственно атаковать аэропорты.

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Источники издания утверждают, что такие дроны не будут нуждаться в американских разведывательных данных, а их массовое производство планируют наладить в ближайшее время.

Один из подобных аппаратов уже якобы применяли во время боевых действий на Донбассе. В то же время разработка технологии еще продолжается, а против российских аэропортов эти беспилотники пока не использовали.

Масштабы проблем для российской авиации демонстрирует и ситуация 9 октября, когда из-за атаки дронов 2 московских аэропорта не работали в течение 7 часов. По данным издания, тогда даже самолет владимира путина не смог приземлиться в Москве после возвращения из Туркменистана.

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Степан Гафтко

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