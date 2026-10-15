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OSINT-аналітики показали ймовірне місце удару та пожежі на заводі "Газпрому" під сургутом

Київ • УНН

 • 550 перегляди

Після атаки дронів на завод «Газпрому» під сургутом спалахнула пожежа. OSINT встановив імовірне місце удару, масштаби збитків уточнюють.

OSINT-аналітики показали ймовірне місце удару та пожежі на заводі "Газпрому" під сургутом

У ханти-мансійському автономному окрузі рф після атаки безпілотників виникла пожежа на заводі зі стабілізації конденсату імені віктора чорномирдіна, що належить "Газпрому". Підприємство розташоване поблизу сургута, більш ніж за 2000 км від українського кордону. Про це повідомляє ASTRA з посиланням на результати OSINT-аналізу, пише УНН.

Деталі

За даними видання, атака відбулася вдень 16 жовтня. Про удар безпілотників повідомив місцевий губернатор. Після влучання на території підприємства спалахнула пожежа, над промисловою зоною піднявся густий чорний дим.

OSINT-аналітик ASTRA дослідив доступні матеріали, зокрема дані, надані каналом Supernova+, та встановив імовірне місце удару. За його висновками, займання виникло на технологічному об'єкті в центральній частині промислової зони заводу.

Що відомо про атаковане підприємство

Завод вважається найбільшим переробним підприємством ханти-мансійського автономного округу. Він спеціалізується на переробці газового конденсату та виробництві різних видів пального.

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Зокрема, підприємство випускає зимове дизельне паливо, авіаційне пальне марки ТС-1, а також автомобільні бензини АІ-95-К5 та АІ-92-К5.

З 2012 року завод носить ім'я віктора чорномирдіна, колишнього прем'єр-міністра росії та посла рф в Україні. Це перша відома атака українських безпілотників на зазначене підприємство. Масштаби пошкоджень та можливі наслідки для його роботи наразі уточнюються.

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Степан Гафтко

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