OSINT-аналитики показали вероятное место удара и пожара на заводе «Газпрома» под Сургутом
Киев • УНН
После атаки дронов на заводе «Газпрома» под Сургутом вспыхнул пожар. OSINT установил вероятное место удара, масштабы ущерба уточняются.
В Ханты-Мансийском автономном округе РФ после атаки беспилотников произошёл пожар на заводе по стабилизации конденсата имени Виктора Черномырдина, принадлежащем "Газпрому". Предприятие расположено вблизи Сургута, более чем в 2000 км от украинской границы. Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на результаты OSINT-анализа, пишет УНН.
Детали
По данным издания, атака произошла днём 16 октября. Об ударе беспилотников сообщил местный губернатор. После попадания на территории предприятия вспыхнул пожар, над промышленной зоной поднялся густой чёрный дым.
OSINT-аналитик ASTRA исследовал доступные материалы, в частности данные, предоставленные каналом Supernova+, и установил вероятное место удара. Согласно его выводам, возгорание возникло на технологическом объекте в центральной части промышленной зоны завода.
Что известно об атакованном предприятии
Завод считается крупнейшим перерабатывающим предприятием Ханты-Мансийского автономного округа. Он специализируется на переработке газового конденсата и производстве различных видов топлива.
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В частности, предприятие выпускает зимнее дизельное топливо, авиационное топливо марки ТС-1, а также автомобильные бензины АИ-95-К5 и АИ-92-К5.
С 2012 года завод носит имя Виктора Черномырдина, бывшего премьер-министра России и посла РФ в Украине. Это первая известная атака украинских беспилотников на указанное предприятие. Масштабы повреждений и возможные последствия для его работы в настоящее время уточняются.
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