OSINT-аналитики показали вероятное место удара и пожара на заводе «Газпрома» под Сургутом

"Их вообще не следует пускать в Европу" — в Финляндии предлагают запретить россиянам туристические визы

Поворот Трампа в сторону России вызвал недовольство американцев — СМИ

Зеленский готов на 100 дней прекратить удары по НПЗ России в обмен на расширение Starlink — WSJ

Трамп заявил, что хотел бы видеть Путина на саммите G20

Украина накопила рекордные за 6 лет запасы газа перед зимой — Нафтогаз

ЕС поддерживает Украину, но не нашёл 70 миллиардов евро на 2027 год

Страны G7 выделят 260 миллионов евро на восстановление защитного укрытия Чернобыльской АЭС

Вблизи Запорожской АЭС вступило в силу локальное перемирие — МАГАТЭ

"Не знаю, кто отдал приказ" — Трамп говорит, что правительство США не причастно к ограничению работы Starlink в Украине