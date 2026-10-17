москву вночі атакували понад 140 безпілотників - у російській столиці обмежували роботу аеропортів
Київ • УНН
російська влада заявила про нібито збиття 144 дронів над москвою. Через загрозу атак тимчасово обмежували роботу аеропортів.
У ніч проти суботи, 17 жовтня, москва зазнала масованої атаки безпілотників. російська влада заявила про нібито знищення понад 140 дронів, які прямували до столиці. Через загрозу ударів у московських аеропортах запроваджували обмеження на польоти. Про це повідомив мер москви сергій собянін у Telegram, пише УНН.
Деталі
Перші повідомлення про атаку з'явилися невдовзі після опівночі. О 00:40 за київським часом собянін заявив про 15 нібито збитих безпілотників, а приблизно за годину повідомив про знищення ще 14 апаратів.
Після третьої години ночі російська влада заявила про чергові 15 збитих дронів. Близько п'ятої ранку собянін повідомив ще про 25 безпілотників, які нібито вдалося перехопити на підльоті до столиці.
Про найбільшу кількість дронів росіяни заявили вранці
Близько сьомої години ранку мер москви повідомив про нібито знищення ще 75 безпілотників. Таким чином, за оприлюдненими ним повідомленнями, протягом ночі російська протиповітряна оборона нібито збила щонайменше 144 дрони.
НПЗ "роснефти", який забезпечує пальним москву, зупинив частину виробництва після атаки дронів17.10.26, 04:17 • 11845 переглядiв
Водночас собянін не повідомив про конкретні пошкодження або постраждалих унаслідок атаки. Він лише зазначав, що на місцях падіння уламків працюють екстрені служби.
Ще ввечері 16 жовтня "росавіація" оголосила про тимчасові обмеження роботи московських аеропортів. Такі заходи запроваджували на тлі повідомлень про наближення безпілотників до столиці.
Наразі незалежного підтвердження заявленої російською владою кількості збитих дронів немає. Інформація про можливі наслідки нічної атаки також залишається обмеженою.
путін заявив про створення 660-кілометрової "зони безпеки" на території України але відмовився її обговорювати17.10.26, 06:38 • 1690 переглядiв