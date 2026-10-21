США сьогодні запропонують путіну тристоронню зустріч із Зеленським і Трампом для завершення війни – Politico

Нічні удари по Україні: які регіони атакувала росія та що відомо про наслідки

В окупованому Луганську пролунали десятки вибухів: під удар потрапила будівля оператора зв'язку "Лугаком"

Посланець путіна дмитрієв підхопив погрози Трампа Зеленському щодо завершення війни

Болгарія відмовилася брати участь у новому кредиті для України та пов'язала протести в Європі з війною в Україні

Саме Маск наказав обмежити роботу Starshield для України та міг узгодити це з Трампом – WSJ

Як так сталося, що російський супутник ледь не зіткнувся з ICEYE, який збирає розвіддані для ЗСУ

У Польщі знайшли останки понад 40 українців, імовірно вбитих під час масової різанини 1944 року

Трамп заявив, що російські танки застрягли під Києвом у 2022 році через найсильніший за 10 років дощ