В окупованому Луганську пролунали десятки вибухів: під удар потрапила будівля оператора зв'язку "Лугаком"
Київ • УНН
В окупованому Луганську повідомили про удари по будівлі, пов’язаній із «Лугаком». Масштаби пошкоджень і наслідки для зв’язку невідомі.
В окупованому Луганську пролунали десятки вибухів. За попередньою інформацією, Сили оборони України атакували будівлю колишнього "Укртелекому", де розташовані структури місцевого оператора зв'язку "Лугаком". Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+, пише УНН.
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За інформацією каналу, удару зазнала будівля, пов'язана з оператором "Лугаком", Центром телекомунікаційних послуг та Центром інформаційних технологій і технічного забезпечення.
"Лугаком" надає послуги мобільного зв'язку, доступу до інтернету та передачі даних на тимчасово окупованій території Луганської області.
Подібний удар раніше зафіксували в Донецьку
Напередодні Exilenova+ повідомляв про атаку на будівлю в окупованому Донецьку. За даними каналу, за її адресою зареєстровані десятки організацій, зокрема оператори зв'язку та інтернет-провайдери.
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Таким чином, протягом 2 днів з'явилися повідомлення про удари по об'єктах, пов'язаних із телекомунікаційною інфраструктурою, одразу у 2 окупованих обласних центрах.
Водночас масштаби пошкоджень будівлі в Луганську та можливі наслідки для роботи мобільного зв'язку й інтернету наразі невідомі.
Офіційного підтвердження удару з боку українського військового командування на момент повідомлення немає. Інформація про десятки вибухів та ураження об'єкта потребує незалежного підтвердження.
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