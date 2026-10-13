Сили оборони уразили ремонтну базу "Іскандер-М", РЛС, та скупчення російських військових
Київ • УНН
Українські військові уразили ремонтну базу "Іскандер-М", РЛС, склади пального й боєприпасів армії рф. Також уражено скупчення російських військ.
12 жовтня та в ніч на 13 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових об’єктів російської армії. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
Так, у районі Кондринки Курської області рф уражено ремонтну базу самохідних пускових установок і транспортно-заряджальних машин оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М"
Крім того, у районі н.п Шкрябіне Брянської області рф уражено радіолокаційну станцію противника.
На тимчасово окупованій території Луганської області уражено логістичні об’єкти російських підрозділів. У районі Довжанська - склад паливно-мастильних матеріалів, а в районі Рубіжного – склад боєприпасів.
Також українські воїни били по місцях зосередження живої сили противника. Уражено скупчення російських військових у районах Селидового, Роздольного, Суженки та Мирнограда Донецької області, Набережного Запорізької області, а також Куземівки на Луганщині.
Сили оборони знищують ворожі пускові установки, щоб протидіяти балістиці - Хмара12.10.26, 02:55 • 16371 перегляд