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Сили оборони уразили ремонтну базу "Іскандер-М", РЛС, та скупчення російських військових

Київ • УНН

 • 1800 перегляди

Українські військові уразили ремонтну базу "Іскандер-М", РЛС, склади пального й боєприпасів армії рф. Також уражено скупчення російських військ.

Сили оборони уразили ремонтну базу "Іскандер-М", РЛС, та скупчення російських військових

12 жовтня та в ніч на 13 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових об’єктів російської армії. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Так, у районі Кондринки Курської області рф уражено ремонтну базу самохідних пускових установок і транспортно-заряджальних машин оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М"

- йдеться у повідомленні.

Крім того, у районі н.п Шкрябіне Брянської області рф уражено радіолокаційну станцію противника.

На тимчасово окупованій території Луганської області уражено логістичні об’єкти російських підрозділів. У районі Довжанська - склад паливно-мастильних матеріалів, а в районі Рубіжного – склад боєприпасів.

Також українські воїни били по місцях зосередження живої сили противника. Уражено скупчення російських військових у районах Селидового, Роздольного, Суженки та Мирнограда Донецької області, Набережного Запорізької області, а також Куземівки на Луганщині.

Сили оборони знищують ворожі пускові установки, щоб протидіяти балістиці - Хмара12.10.26, 02:55 • 16371 перегляд

Ольга Розгон

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