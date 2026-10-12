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Сили оборони знищують ворожі пускові установки, щоб протидіяти балістиці - Хмара

Київ • УНН

 • 32 перегляди

У вересні та на початку жовтня Сили оборони уразили 8 російських установок для балістичних ударів. Тим часом результативність знищення звичайних "Шахедів" вже перевищує 90%.

Сили оборони знищують ворожі пускові установки, щоб протидіяти балістиці - Хмара

Протягом вересня і початку жовтня Сили оборони уразили 8 установок, які використовувалися росією для балістичних ударів. Про це повідомив міністр оборони Євгеній Хмара, інформує УНН.

Деталі

Водночас, за його словами, загроза балістичних ударів ворога залишається критичною.

Наявних і потенційних поставок ракет для протибалістичної оборони недостатньо, щоб повністю покрити цю загрозу. Міноборони працює з партнерами над прискоренням постачання необхідних ракет

- зазначив глава оборонного відомства.

Також він розповів про протидію російським ударним безпілотникам. За його словами, результативність знищення звичайних "Шахедів" перевищує 90%. При цьому Україна вже має успішні результати застосування дронів-перехоплювачів проти реактивних безпілотників.

"Один із підрозділів під час бойового застосування п'ятьма перехоплювачами знищив п'ять повітряних цілей. Тобто результативність 100%. Зараз цей досвід вивчають і масштабують, до роботи долучають додаткових фахівців та підрозділи", - додав Хмара.

Нагадаємо

Велика Британія може допомогти Україні профінансувати закупівлю систем і ракет для протиповітряної оборони в інших країнах. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

Сили оборони продовжують "мінусувати" російські бази дронів і ППО - Генштаб розкрив деталі28.09.26, 12:09 • 4826 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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