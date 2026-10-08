Британія може профінансувати закупівлю ППО для України за кордоном - Зеленський

Велика Британія може допомогти Україні профінансувати закупівлю систем і ракет для протиповітряної оборони в інших країнах. Про це під час відвідування Прилук разом із британським міністром закордонних справ Едом Мілібендом заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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За його словами, Україна вже знайшла відповідні пакети ППО. Йдеться про можливі закупівлі у США та інших країнах, зокрема на Близькому Сході й в Азії, а також в деяких країнах колишнього СРСР.

Ми дякуємо за підтримки, але цього не вистачає, бо ми не можемо чекати. Особисто, я працюю на цьому з нашою командою