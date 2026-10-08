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Британія може профінансувати закупівлю ППО для України за кордоном - Зеленський

Київ • УНН

 • 408 перегляди

Британія може допомогти Україні придбати системи й ракети ППО у США та інших країнах. Зеленський заявив, що відповідні пакети вже знайдено.

Британія може профінансувати закупівлю ППО для України за кордоном - Зеленський

Велика Британія може допомогти Україні профінансувати закупівлю систем і ракет для протиповітряної оборони в інших країнах. Про це під час відвідування Прилук разом із британським міністром закордонних справ Едом Мілібендом заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

За його словами, Україна вже знайшла відповідні пакети ППО. Йдеться про можливі закупівлі у США та інших країнах, зокрема на Близькому Сході й в Азії, а також в деяких країнах колишнього СРСР.

Ми дякуємо за підтримки, але цього не вистачає, бо ми не можемо чекати. Особисто, я працюю на цьому з нашою командою

- заявив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні та завтра, 8 і 9 жовтня, будуть "важливі переговори" з партнерами, від яких очікується "конкретний результат" щодо посилення українського захисту.

Також Зеленський закликав США допомогти Україні захистити небо та надати необхідні можливості Starlink.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Ед Мілібенд
Starlink
Велика Британія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна