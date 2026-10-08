Британия может профинансировать закупку ПВО для Украины за рубежом — Зеленский

Великобритания может помочь Украине профинансировать закупку систем и ракет для противовоздушной обороны в других странах. Об этом во время посещения Прилук вместе с британским министром иностранных дел Эдом Милибэндом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

По его словам, Украина уже нашла соответствующие пакеты ПВО. Речь идет о возможных закупках в США и других странах, в частности на Ближнем Востоке и в Азии, а также в некоторых странах бывшего СССР.

Мы благодарим за поддержку, но этого недостаточно, поскольку мы не можем ждать. Лично я работаю над этим вместе с нашей командой