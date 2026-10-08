Британия может профинансировать закупку ПВО для Украины за рубежом — Зеленский
Киев • УНН
Британия может помочь Украине приобрести системы и ракеты ПВО в США и других странах. Зеленский заявил, что соответствующие пакеты уже найдены.
Великобритания может помочь Украине профинансировать закупку систем и ракет для противовоздушной обороны в других странах. Об этом во время посещения Прилук вместе с британским министром иностранных дел Эдом Милибэндом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
По его словам, Украина уже нашла соответствующие пакеты ПВО. Речь идет о возможных закупках в США и других странах, в частности на Ближнем Востоке и в Азии, а также в некоторых странах бывшего СССР.
Мы благодарим за поддержку, но этого недостаточно, поскольку мы не можем ждать. Лично я работаю над этим вместе с нашей командой
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня и завтра, 8 и 9 октября, состоятся "важные переговоры" с партнерами, от которых ожидается "конкретный результат" по усилению украинской защиты.
Также Зеленский призвал США помочь Украине защитить небо и предоставить необходимые возможности Starlink.