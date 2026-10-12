Силы обороны уничтожают вражеские пусковые установки, чтобы противодействовать баллистике — Хмара
Киев • УНН
В сентябре и в начале октября Силы обороны поразили 8 российских установок для нанесения баллистических ударов. Тем временем эффективность уничтожения обычных «Шахедов» уже превышает 90%.
В течение сентября и начала октября Силы обороны поразили 8 установок, которые использовались Россией для нанесения баллистических ударов. Об этом сообщил министр обороны Евгений Хмара, информирует УНН.
Детали
В то же время, по его словам, угроза баллистических ударов противника остается критической.
Имеющихся и потенциальных поставок ракет для противобаллистической обороны недостаточно, чтобы полностью закрыть эту угрозу. Минобороны работает с партнерами над ускорением поставок необходимых ракет
Также он рассказал о противодействии российским ударным беспилотникам. По его словам, эффективность уничтожения обычных "Шахедов" превышает 90%. При этом Украина уже имеет успешные результаты применения дронов-перехватчиков против реактивных беспилотников.
"Одно из подразделений во время боевого применения пятью перехватчиками уничтожило пять воздушных целей. То есть результативность составила 100%. Сейчас этот опыт изучают и масштабируют, к работе привлекают дополнительных специалистов и подразделения", - добавил Хмара.
Напомним
Великобритания может помочь Украине профинансировать закупку систем и ракет для противовоздушной обороны в других странах. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.
Силы обороны продолжают "минусовать" российские базы дронов и ПВО - Генштаб раскрыл детали28.09.26, 12:09 • 4826 просмотров