Силы обороны уничтожают вражеские пусковые установки, чтобы противодействовать баллистике — Хмара

В течение сентября и начала октября Силы обороны поразили 8 установок, которые использовались Россией для нанесения баллистических ударов. Об этом сообщил министр обороны Евгений Хмара, информирует УНН.

Детали

В то же время, по его словам, угроза баллистических ударов противника остается критической.

Имеющихся и потенциальных поставок ракет для противобаллистической обороны недостаточно, чтобы полностью закрыть эту угрозу. Минобороны работает с партнерами над ускорением поставок необходимых ракет - отметил глава оборонного ведомства.

Также он рассказал о противодействии российским ударным беспилотникам. По его словам, эффективность уничтожения обычных "Шахедов" превышает 90%. При этом Украина уже имеет успешные результаты применения дронов-перехватчиков против реактивных беспилотников.

"Одно из подразделений во время боевого применения пятью перехватчиками уничтожило пять воздушных целей. То есть результативность составила 100%. Сейчас этот опыт изучают и масштабируют, к работе привлекают дополнительных специалистов и подразделения", - добавил Хмара.

Напомним

Великобритания может помочь Украине профинансировать закупку систем и ракет для противовоздушной обороны в других странах. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

Силы обороны продолжают "минусовать" российские базы дронов и ПВО - Генштаб раскрыл детали