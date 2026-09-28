Силы обороны продолжают "минусовать" российские базы дронов и ПВО - Генштаб раскрыл детали
Киев • УНН
Украинские военные поразили «Панцирь-С2», пункты управления и места запуска российских БПЛА. Также уничтожены склады и ремонтное подразделение.
Силы обороны поразили российский ЗРПК "Панцирь-С2", пункты управления и места запуска БпЛА оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ 28 сентября, пишет УНН.
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По данным Генштаба, 27 сентября и в ночь на 28 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных военных объектов российской армии:
- в районе населённого пункта Сельцо Брянской области рф поражён зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С2»;
- в Виноградовке Запорожской области поражены пункт управления БпЛА и временный пункт дислокации подразделения БпЛА противника;
- в Донецке Донецкой области поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БпЛА.
"Систематическое поражение таких объектов направлено на снижение интенсивности применения российской армией ударных беспилотников и максимальное ослабление её возможностей наносить ими удары по территории Украины", — отметили в Генштабе.
"Кроме того, в Донецкой области, в Мариуполе поражено ремонтное подразделение, в Макеевке и Устиновке — склады боеприпасов, а в Никольском — склад материально-технических средств российских оккупантов", — сообщили в Генштабе.
Работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается.
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