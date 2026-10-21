Сили оборони уразили пункти управління та склади рф на Донбасі й у Криму - Генштаб

У вівторок, 20 жовтня, а також в ніч на середу, 21 жовтня Сили оборони України уразили низку об’єктів російської армії на Донбасі і в Криму. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає УНН.

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Було уражено:

пункти управління підрозділів окупантів у районі Луганська та в районі населеного пункту Курахове Донецької області;

склади матеріально-технічних засобів російського агресора в районі населеного пункту Яни-Капу в тимчасово окупованому українському Криму та в районі Чистякового на Донеччині.

Ураження пунктів управління порушує систему управління військами армії рф та ускладнює координацію її підрозділів на полі бою. Знищення запасів ускладнює противнику забезпечення підрозділів і знижує їхню спроможність вести бойові дії - зазначили в Генштабі.

Нагадаємо

Впродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували та поранили ще 1820 російських військових. Загальні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 570 540 осіб.