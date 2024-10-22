На фронте состоялось 122 боевых столкновения, самое горячее на Покровском направлении

На фронте состоялись 122 боевых столкновения, ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной - враг сосредотачивает там основные наступательные усилия. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 22.10.2024, передает УНН.

Сегодня уже произошло 122 боевых столкновения. Государство-террорист нанесло 70 авиаударов, сбросив при этом 122 КАБ. Кроме того, российские захватчики задействовали для ударов 718 дронов-камикадзе и совершили более 3200 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах, - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении российские террористы четыре раза штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска и Старицы. Две вражеские атаки продолжаются.

Сегодня украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили 72 захватчиков, уничтожили боевую бронированную машину, две артиллерийские системы, 32 БпЛА, семь единиц автомобильной и единицу специальной техники. Кроме того, повреждены две артсистемы и четыре автомобиля оккупантов.

12 раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи Песчаного, Петропавловки, Колесниковки и Лозовой подразделения Сил обороны отбили девять атак. Продолжается три боестолкновения.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска 14 раз атаковали украинских защитников в районах Грековки, Новомихайловки, Тернов и Торского. Бои продолжаются вблизи Грековки и в районе Тернов.

На Краматорском направлении украинские воины отбили попытку захватчиков продвинуться вперед в направлении населенного пункта Бондарное.

Основные усилия враг продолжает прикладывать на Покровском направлении, здесь, в течение этих суток, агрессор 40 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Селидово. Силами обороны отражено 34 штурмовых действия противника, шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на этом направлении потеряли 168 военнослужащих убитыми и 197 - ранеными. Уничтожены танк, четыре боевые бронированные машины, три артсистемы, шесть автомобилей и четыре мотоцикла. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения еще четырем артиллерийским системам, трем авто и четырем боевым бронированным машинам противника.

На Кураховском направлении захватчик тоже достаточно активен - на это время суток зафиксировано 35 вражеских атак вблизи Горняка, Новодмитровки, Острого, Катериновки и Антоновки. Наши защитники остановили 21 из них. Бои продолжаются в 14 локациях.

На Времовском направлении сегодня агрессор десять раз штурмовал передний край нашей обороны в направлении Богоявленки и Большой Новоселки. Одна атака продолжается.

На Ореховском направлении враги пытались продвинуться на позиции украинских войск в районе Роботино, потерпели неудачу.

На Приднепровском направлении Силами обороны Украины было остановлено четыре попытки оккупантов атаковать наши позиции.

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