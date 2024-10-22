Российские войска "вклинились" в линию обороны возле Часового Яра - 24 ОМБр
Киев • УНН
Армия рф пересекла канал Северский Донец-Донбасс и «вклинилась» в украинскую линию обороны вблизи Часового Яра. Продолжаются ожесточенные бои, ситуация остается критически сложной из-за численного превосходства российской пехоты.
Армии рф удалось "вклиниться" в украинскую линию обороны у Часового Яра и пересечь канал Северский Донец - Донбасс. Продолжаются бои. Об этом сообщил представитель пресс-службы 24 Отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила Иван Петричак в эфире "Суспільне. Студія", передает УНН.
К сожалению, на днях оккупантам удалось вклиниться в нашу линию обороны, перейдя канал. Идет работа на уничтожение этого противника. Сейчас идут ожесточенные бои
Представитель преслужбы 24 ОМБр указал, что ситуация была напряженной в течение последнего месяца и не было ни одного дня, когда оккупанты не пытались штурмовать. россияне пытаются уничтожать все, применяют авиацию, добавил Петричак.
По его словам, российские войска подстроились под погодные условия и смогли перейти канал Северский Донец - Донбасс.
Днем солнце, ночью и вечером идет дождь, поэтому был сильный туман, и оккупанты использовали в очередной раз изменение погоды в свою пользу, чтобы перейти канал. Сейчас он заблокирован, продолжается работа по локализации, и сейчас все силы бригады направлены на то, чтобы уничтожать оккупанта в том квадрате, где он сейчас заблокирован. Ситуация контролируется
По его словам, ситуация в зоне ответственности 24 ОМБр остается критически сложной, потому что пехота российской армии преобладает по численности. Также россияне пытаются "продавить" фронт и "проломить" украинскую линию обороны, также обстреливают Часов Яр из авиации, неуправляемых ракет, РСЗО Град и т.д., однако оборона города продолжается, уточнил Петричак.
Представитель пресс-службы 24 ОМБр указал, что ситуация была напряженной в течение последнего месяца и не было ни одного дня, когда оккупанты не пытались штурмовать. россияне пытаются уничтожать все, применяют авиацию, добавил Петричак.
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