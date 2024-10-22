Российские войска "вклинились" в линию обороны возле Часового Яра - 24 ОМБр

Армии рф удалось "вклиниться" в украинскую линию обороны у Часового Яра и пересечь канал Северский Донец - Донбасс. Продолжаются бои. Об этом сообщил представитель пресс-службы 24 Отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила Иван Петричак в эфире "Суспільне. Студія", передает УНН.

Представитель преслужбы 24 ОМБр указал, что ситуация была напряженной в течение последнего месяца и не было ни одного дня, когда оккупанты не пытались штурмовать. россияне пытаются уничтожать все, применяют авиацию, добавил Петричак.

По его словам, российские войска подстроились под погодные условия и смогли перейти канал Северский Донец - Донбасс.

Днем солнце, ночью и вечером идет дождь, поэтому был сильный туман, и оккупанты использовали в очередной раз изменение погоды в свою пользу, чтобы перейти канал. Сейчас он заблокирован, продолжается работа по локализации, и сейчас все силы бригады направлены на то, чтобы уничтожать оккупанта в том квадрате, где он сейчас заблокирован. Ситуация контролируется