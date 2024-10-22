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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российские войска "вклинились" в линию обороны возле Часового Яра - 24 ОМБр

Российские войска "вклинились" в линию обороны возле Часового Яра - 24 ОМБр

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 13:11  •  5509 просмотра

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Армия рф пересекла канал Северский Донец-Донбасс и «вклинилась» в украинскую линию обороны вблизи Часового Яра. Продолжаются ожесточенные бои, ситуация остается критически сложной из-за численного превосходства российской пехоты.

Армии рф удалось "вклиниться" в украинскую линию обороны у Часового Яра и пересечь канал Северский Донец - Донбасс. Продолжаются бои. Об этом сообщил представитель пресс-службы 24 Отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила Иван Петричак в эфире "Суспільне. Студія", передает УНН

К сожалению, на днях оккупантам удалось вклиниться в нашу линию обороны, перейдя канал. Идет работа на уничтожение этого противника. Сейчас идут ожесточенные бои

- заявил Петричак.

Представитель преслужбы 24 ОМБр указал, что ситуация была напряженной в течение последнего месяца и не было ни одного дня, когда оккупанты не пытались штурмовать. россияне  пытаются уничтожать все, применяют авиацию, добавил Петричак. 

По его словам, российские войска  подстроились под погодные условия и смогли перейти канал Северский Донец - Донбасс. 

Днем солнце, ночью и вечером идет дождь, поэтому был сильный туман, и оккупанты использовали в очередной раз изменение погоды в свою пользу, чтобы перейти канал. Сейчас он заблокирован, продолжается работа по локализации, и сейчас все силы бригады направлены на то, чтобы уничтожать оккупанта в том квадрате, где он сейчас заблокирован. Ситуация контролируется

- указал Петричак.

По его словам, ситуация в зоне ответственности 24 ОМБр остается критически сложной, потому что пехота российской армии преобладает по численности. Также россияне  пытаются "продавить" фронт и "проломить" украинскую линию обороны, также обстреливают Часов Яр из авиации, неуправляемых ракет, РСЗО Град и т.д., однако оборона города продолжается, уточнил Петричак.

Представитель  пресс-службы 24 ОМБр указал, что ситуация была напряженной в течение последнего месяца и не было ни одного дня, когда оккупанты не пытались штурмовать. россияне  пытаются уничтожать все, применяют авиацию, добавил Петричак. 

Сибига договорился о визите главы МИД Франции в Украину11 октября 2024, 08:51 • 14209 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война