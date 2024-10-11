Сибига договорился о визите главы МИД Франции в Украину
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с французским коллегой Жаном-Ноэль Барро. Они обсудили дальнейшие шаги перед важными международными событиями и договорились о визите Барро в Украину.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с французским коллегой Жаном-Ноэль Барро, стороны обсудили дальнейшие шаги перед важными международными событиями и договорились о визите Барро в Украину, о чем глава МИД сообщил в X, пишет УНН.
Детали
«В рамках визита Президента Зеленского во Францию состоялся конструктивный обмен мнениями с моим французским коллегой Жаном-Ноэль Барро. Мы скоординировали дальнейшие шаги накануне важных международных событий и согласовали организацию визита министра Барро в Украину», - отметил глава МИД Украины.
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