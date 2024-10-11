Сибіга домовився про візит очільника МЗС Франції до України
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з французьким колегою Жаном-Ноель Барро. Вони обговорили подальші кроки перед важливими міжнародними подіями та домовились про візит Барро в Україну.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з французьким колегою Жаном-Ноель Барро, сторони обговорили подальші кроки перед важливими міжнародними подіями та домовились про візит Барро в Україну, про що голова МЗС повідомив у X, пише УНН.
Деталі
"У рамках візиту Президента Зеленського до Франції відбувся конструктивний обмін думками з моїм французьким колегою Жаном-Ноель Барро. Ми скоординували подальші кроки напередодні важливих міжнародних подій та погодили організацію візиту міністра Барро в Україну", – зазначив очільник МЗС України.
Зеленський особисто представив Макрону План перемоги: обговорили пункти й стратегію10.10.24, 21:01 • 21244 перегляди