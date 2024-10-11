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Сибіга домовився про візит очільника МЗС Франції до України

Київ • УНН

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з французьким колегою Жаном-Ноель Барро. Вони обговорили подальші кроки перед важливими міжнародними подіями та домовились про візит Барро в Україну.

Сибіга домовився про візит очільника МЗС Франції до України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з французьким колегою Жаном-Ноель Барро, сторони обговорили подальші кроки перед важливими міжнародними подіями та домовились про візит Барро в Україну, про що голова МЗС повідомив у X, пише УНН.

Деталі

"У рамках візиту Президента Зеленського до Франції відбувся конструктивний обмін думками з моїм французьким колегою Жаном-Ноель Барро. Ми скоординували подальші кроки напередодні важливих міжнародних подій та погодили організацію візиту міністра Барро в Україну", – зазначив очільник МЗС України.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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