Російські війська "вклинилися" в лінію оборони біля Часового Яру - 24 ОМБр

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 3694 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
06:00 • 13522 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 30125 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 46360 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 81487 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66479 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78720 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93871 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87349 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 178441 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
48%
Популярнi новини

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 16455 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 24376 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 11227 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 9720 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 8504 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 30119 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 178441 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 334525 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 268175 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 378625 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 1270 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 46355 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18266 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23381 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 29058 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Російські війська "вклинилися" в лінію оборони біля Часового Яру - 24 ОМБр

Київ • УНН

 • 16398 перегляди

Армія рф перетнула канал Сіверський Донець-Донбас і "вклинилася" в українську лінію оборони поблизу Часового Яру. Тривають запеклі бої, ситуація залишається критично складною через чисельну перевагу російської піхоти.

Російські війська "вклинилися" в лінію оборони біля Часового Яру - 24 ОМБр

Армії рф вдалось "вклинитися" в українську лінію оборони біля Часового Яру і перетнути канал Сіверський Донець — Донбас. Тривають бої. Про це повідомив представник пресслужби 24 Окремої механізованої бригади ім. Короля Данила Іван Петричак в ефірі "Суспільне. Студія", передає УНН

На жаль, днями окупантам вдалося вклинитися в нашу лінію оборони, перейшовши канал. Йде робота на знищення цього противника. Зараз тривають запеклі бої

- заявив Петричак.

Представник преслужби 24 ОМБр вказав, що ситуація була напруженою упродовж останнього місяця й не було жодного дня, коли окупанти не намагалися штурмувати. росіяни  намагаються знищувати усе, застосовують авіацію, додав Петричак. 

За його словами, російські війська  підлаштувались під погодні умови та змогли перейти канал Сіверський Донець — Донбас. 

Удень сонце, вночі та ввечері йде дощ, тому був сильний туман, і окупанти використали вкотре зміну погоди на свою користь, аби перейти канал. Нині він заблокований, триває робота з локалізації, і зараз усі сили бригади спрямовані на те, щоб знищувати окупанта в тому квадраті, де він зараз заблокований. Ситуація контрольована

- вказав Петричак.

За його словами, ситуація в зоні відповідальності 24 ОМБр залишається критично складною, тому що піхота російської армії переважає за чисельністю. Також росіяни  намагаються "протиснути" фронт та "проломити" українську лінію оборони, також обстрілюють Часів Яр з авіації, некерованих ракет, РСЗВ Град тощо, проте оборона міста триває, уточнив Петричак.

Представник  преслужби 24 ОМБр вказав, що ситуація була напруженою упродовж останнього місяця й не було жодного дня, коли окупанти не намагалися штурмувати. росіяни  намагаються знищувати усе, застосовують авіацію, додав Петричак. 

Сибіга домовився про візит очільника МЗС Франції до України11.10.24, 11:51 • 14553 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,417.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.78