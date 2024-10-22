Російські війська "вклинилися" в лінію оборони біля Часового Яру - 24 ОМБр
Київ • УНН
Армія рф перетнула канал Сіверський Донець-Донбас і "вклинилася" в українську лінію оборони поблизу Часового Яру. Тривають запеклі бої, ситуація залишається критично складною через чисельну перевагу російської піхоти.
Армії рф вдалось "вклинитися" в українську лінію оборони біля Часового Яру і перетнути канал Сіверський Донець — Донбас. Тривають бої. Про це повідомив представник пресслужби 24 Окремої механізованої бригади ім. Короля Данила Іван Петричак в ефірі "Суспільне. Студія", передає УНН.
На жаль, днями окупантам вдалося вклинитися в нашу лінію оборони, перейшовши канал. Йде робота на знищення цього противника. Зараз тривають запеклі бої
Представник преслужби 24 ОМБр вказав, що ситуація була напруженою упродовж останнього місяця й не було жодного дня, коли окупанти не намагалися штурмувати. росіяни намагаються знищувати усе, застосовують авіацію, додав Петричак.
За його словами, російські війська підлаштувались під погодні умови та змогли перейти канал Сіверський Донець — Донбас.
Удень сонце, вночі та ввечері йде дощ, тому був сильний туман, і окупанти використали вкотре зміну погоди на свою користь, аби перейти канал. Нині він заблокований, триває робота з локалізації, і зараз усі сили бригади спрямовані на те, щоб знищувати окупанта в тому квадраті, де він зараз заблокований. Ситуація контрольована
За його словами, ситуація в зоні відповідальності 24 ОМБр залишається критично складною, тому що піхота російської армії переважає за чисельністю. Також росіяни намагаються "протиснути" фронт та "проломити" українську лінію оборони, також обстрілюють Часів Яр з авіації, некерованих ракет, РСЗВ Град тощо, проте оборона міста триває, уточнив Петричак.
Представник преслужби 24 ОМБр вказав, що ситуація була напруженою упродовж останнього місяця й не було жодного дня, коли окупанти не намагалися штурмувати. росіяни намагаються знищувати усе, застосовують авіацію, додав Петричак.
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