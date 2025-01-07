В 2024 году Укрзализныця эвакуировала более 30 тысяч украинцев

Более 30 тысяч пассажиров эвакуировала Укрзализныця в 2024 г. Из них значительная часть - наиболее уязвимые группы, пассажиры с инвалидностью, пожилые люди, пассажиры с детьми, с животными и другие социальные категории. Об этом сообщает "Укрзализныця", пишет УНН.

Детали

В течение года железнодорожники эвакуировали людей из Харьковской, Сумской, Херсонской, Донецкой областей (в частности из Покровска), Запорожья и Павлограда.

Укрзализныця в сотрудничестве с местными военно-гражданскими администрациями и в 2025 году продолжает эвакуационный процесс, организуя рейсы из Сумщины, Херсонщины, Запорожья и Павлограда, куда доставляют пассажиров со всего региона, в том числе из ближайших населенных пунктов Донецкой области, - говорится в сообщении.

Сообщается, что с начала полномасштабного вторжения почти 4 млн 200 тысяч пассажиров выехали в более безопасные регионы.

Напомним

В Покровске снизились темпы эвакуации людей. Сейчас в городе проживает 7 300 граждан.

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