Укрзализныця запустила специальный сервис для военных в приложении "Армия+"

Военные смогут приобрести железнодорожные билеты из специального резерва с собственного смартфона, пишет УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

Детали

"Укрзализныця первой присоединяется к сервису поддержки военных "Плюсы" от Армия+ и предоставляет возможность онлайн покупать железнодорожные билеты, доступные только военным",- сообщает компания.

Получить доступ на приобретение до 4-х билетов за один раз из спецрезерва на поезда, следующие из/в города, приближенные к зоне ведения боевых действий можно будет через "Армия+".

Билеты со спецброней доступны в срок от 5 суток до 6 часов до отправления поезда с начальной станции, когда билеты на обычные места заканчиваются, а приобретенный билет обязательно нужно отправить на свою электронную почту или сделать его скрин после приобретения - ведь учитывая защиту данных, он не будет храниться.

Во время поиска в приложении для удобства пассажиров также будут отображаться все свободные места на подходящие пользователю рейсы.

Напомним

В приложении "Армия+" запускают программу "Плюсы" для военных с доступом к специальным предложениям. Среди партнеров "Укрзализныця" и "Укрнафта", которые предоставляют скидки и преференции для защитников.