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Международный аэропорт «Львов» изучает возможность возобновления гражданских авиарейсов

Международный аэропорт «Львов» изучает возможность возобновления гражданских авиарейсов

Киев  •  УНН

 • 10022 просмотра

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Международный аэропорт «Львов» поддерживает инфраструктуру в рабочем состоянии и изучает возможность восстановления авиарейсов. Аэропорт оптимизировал штат до 30% и провел обучение 1300 специалистов авиаотрасли.

Международный аэропорт «Львов» имени Даниила Галицкого обнародовал итоги своей деятельности во время военного положения. В условиях ограниченного функционирования аэропорт продолжает поддерживать инфраструктуру в рабочем состоянии, обеспечивая техническое обслуживание и готовность к восстановлению авиарейсов.

Об этом сообщили на официальной Facebook-странице аэропорта, пишет УНН.

Детали 

Международный аэропорт «Львов» имени Даниила Галицкого подытожил основные факты о жизнедеятельности и работе аэропорта во время войны. из соображений информационной безопасности, публикуем сейчас немного, но поделимся итогами и основными задачами

- говорится в сообщении.

В частности, выделили основные факты:

Оптимизация ресурсов

В течение действия военного положения - оптимизировали штат аэропорта. Персонал обслуживающий аэропорт, состоит из 30% от довоенного времени. Работники, которые остались поддерживают соответствующий уровень квалификации и будут готовы во время восстановления полетов обеспечить качественное обслуживание небольшого количества авиарейсов.

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Безопасность и операционная готовность

Во время войны, много вызовов преодолевается в сфере безопасности, сохранения имущества и целостности объектов инфраструктуры, а именно: поддержание аэродрома в эксплуатационном состоянии, техническое обслуживание инженерных сетей, мониторинг состояния авиационной инфраструктуры, ремонт укрытий аэропорта. 

В это трудное для гражданской авиации время - когда полностью остановлена основная деятельность аэропорта предприятие поддерживает гражданскую инфраструктуру аэропорта в операционном состоянии. Такая работа незаметна для общества, но - очень важна для аэропорта, ведь в случае полного закрытия предприятия, восстановление деятельности аэропорта будет гораздо дольше. На запуск могут уйти годы

- отмечается в заметке.

Рейсы в военное время

Изучается возможность открытия рейсов гражданской авиации во время военного положения при условии обеспечения всех требований безопасности  для самолетов, пассажиров и инфраструктуры. Сейчас разработан операционный документ эвакуации пассажиров, а также проводятся постоянные тренировки процедур эвакуации людей.

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Содержание функционала гражданского аэропорта

Сохранение человеческого и технологического ресурсов одна из основных задач. Происходит постоянная техническая поддержка и мониторинг информационных систем, обеспечивающих основную операционную деятельность и авиационную безопасность, бесперебойную работу систем ИТ, средств связи и систем технических средств охраны и безопасности.

Обучение работников.

Сертифицированные тренеры учебного центра международного аэропорта «Львов» проводят обучение для различных служб аэропорта. За время войны, около 1300 специалистов по различным направлениям из разных служб авиаотрасли, обновили знания и подтвердили уровень профессиональной квалификации по сертифицированным программам Госавиаслужбы.

Работа с партнерами, украинскими и иностранными авиакомпаниями

Руководство Международного аэропорта «Львов» имени Даниила Галицкого постоянно проводит встречи с международными партнерами, экспертами, участниками авиационной деятельности, авиакомпаниями, правительственными организациями, международными авиационными организациями по безопасности и ассоциациями аэропортов с целью изучения и поиска путей восстановления гражданской авиации Украины.  

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Алина Волянская

Алина Волянская

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