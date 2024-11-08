Аэропорты Финляндии восстанавливают старые системы навигации из-за российских помех GPS

Три аэропорта на востоке Финляндии снова устанавливают радионавигационное оборудование для облегчения посадки самолетов в периоды, когда власти считают, что россия вмешивается в спутниковую навигацию, со ссылкой на операторов аэропортов сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Финляндия считает, что россия создает помехи сигналам, которые используются в навигации, глобальной навигационной спутниковой системе (GNSS) и глобальной системе позиционирования (GPS), в Восточной Финляндии и регионе Балтийского моря, чтобы защитить свои нефтяные порты и другие стратегические объекты от украинских авиаударов или беспилотников, указывает издание.

россия отрицает вмешательство в работу коммуникационных и спутниковых сетей.

Два финских аэропорта, управляемые Finavia в городах Йоэнсуу и Савонлинна, оба примерно в часе езды от российской границы, ввели переоборудованное наземное оборудование в сентябре, тогда как другой аэропорт в Лаппеенранте планирует сделать то же самое как можно скорее, сообщили операторы.

Радиоизмерительное оборудование для измерения расстояния, которое ранее широко применялось в авиации, обеспечивает "альтернативный метод захода на посадку" для самолетов во время помех GPS, сказал руководитель отдела инфраструктуры и безопасности Finavia Анри Ханссон.

"Мы сохранили некоторую ранее инфраструктуру системы, даже если она не обязательно использовалась в эксплуатации. Теперь мы смогли обновить ее, чтобы снова использовать ее", - сказал он Reuters.

Ханссон отказался комментировать стоимость обновлений.

Различные уровни сбоев GPS ежедневно обнаруживаются в авиации страны, сообщило финское транспортное и коммуникационное агентство Traficom, при этом большинство сообщений поступает из южной Финляндии.

Дополнение

В апреле Finnair приостановила некоторые рейсы в Тарту на востоке Эстонии на месяц по той же причине, но возобновила их в июне после того, как эстонский аэропорт установил новое решение для захода на посадку, не требующее сигналов GPS.

Финский авиаперевозчик отменяет часть рейсов в Эстонию из-за глушения Россией сигнала GPS

Эстония также обвинила Россию в нарушении международных правил воздушного пространства путем создания помех сигналам GPS.