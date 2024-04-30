Финский авиаперевозчик отменяет часть рейсов в Эстонию из-за глушения Россией сигнала GPS

Финская компания Finnair, которая занимается авиаперелетами, временно приостанавливает рейсы в эстонский город Тарту на фоне сбоев в работе глобальной системы позиционирования (GPS). Об этом УНН со ссылкой на заявление компании.

Детали

Финский перевозчик заявил, что полеты в эстонский город не будут осуществляться как минимум до 31 мая, "чтобы ввести в аэропорту Тарту альтернативное решение для захода на посадку, которое не требует сигнала GPS".

Помехи GPS, которые являются достаточно распространенными в этом регионе, влияют на удобство использования этого метода захода на посадку и, следовательно, могут препятствовать заходу на посадку и приземлению воздушного судна" - объясняют в Finnair.

Пассажирам, которые уже забронировали билеты на рейсы в Тарту до 31 мая включительно, сообщат об альтернативных вариантах перелета.

Напомним

Министры стран Балтии предупредили, что из-за глушения GPS, в чем обвиняют Россию, есть риск воздушных катастроф, после того, как помехи навигационным сигналам заставили два финских рейса развернуться на полпути

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