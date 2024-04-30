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Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
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Финский авиаперевозчик отменяет часть рейсов в Эстонию из-за глушения Россией сигнала GPS
Авиаперевозчик Finnair временно приостанавливает полеты в Тарту из-за помех GPS, влияющих на заход на посадку и посадку самолетов.
Сын президента США Хантер Байден будет судиться с телеканалом Fox News из-за клеветы
Хантер Байден планирует подать в суд на Fox News за клевету, незаконную публикацию украденных интимных фотографий и выставление его в ложном свете с целью получения финансовой выгоды.
Нардепы Ивахив и Палица уже почти год не посещают заседания Рады - Bihus.Info
Двое народных депутатов, Степан Ивахив и Игорь Палица, уже больше года не посещают заседания Верховной Рады, мотивируя это недовольством ролью парламента и присутствием в нем членов "Оппозиционной платформы - За жизнь", соответственно.
На Филиппинах из-за аномальной жары закрыли тысячи школ
На Филиппинах занятия во всех школах приостановлены из-за сильной жары, температура которой достигает 50 градусов по Цельсию, что усиливается климатическим явлением Эль-Ниньо.
В "Армию восстановления" привлекли почти 120 тысяч украинцев
По состоянию на 29 апреля 2024 года Государственная служба занятости выдала 118 152 направления безработным на общественные работы в рамках проекта "Армия восстановления", при этом больше всего направлений выдала Харьковская область - 21 983.
В Торонто открылась фотовыставка посвященная осаде Мариуполя оккупационными войсками рф
В фотовыставку "Мариуполь" входит 40 фотографий Евгения Малолетки и Мстислава Чернова из жизни украинского города во время его осады российских оккупационных войск в 2022 году.
США рассматривают возможность запрета импорта российского обогащенного урана
Белый дом рассматривает возможность запрета импорта обогащенного урана из России, которая поставляет около четверти обогащенного урана, используемого для топлива американских коммерческих реакторов, и приносит Москве примерно 1 миллиард долларов дохода в год.
Осторожно, мины: украинцев просят быть осмотрительными на кладбищах во время поминальных дней
Правоохранители напоминают украинцам о соблюдении правил безопасности при посещении кладбищ на деоккупированных территориях из-за наличия десятков тысяч взрывоопасных предметов, заложенных врагом.
Apple ведет переговоры с OpenAI об интеграции ChatGPT в iOS 18 - СМИ
Apple ведет переговоры с OpenAI и Google об интеграции технологий искусственного интеллекта, таких как функции OpenAI и чат-бот Gemini от Google, в iOS 18, следующую операционную систему для iPhone, чтобы внедрить новые функции на основе искусственного интеллекта на iPhone уже в этом году.
Украина уже получает военную помощь в рамках нового пакета помощи - Белый дом
В Белом доме утверждают, что Украина уже начала получать помощь от США в рамках нового пакета военной поддержки на сумму 61 миллиард долларов.