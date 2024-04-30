Финский авиаперевозчик отменяет часть рейсов в Эстонию из-за глушения Россией сигнала GPS

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
  •  112012 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
  •  124508 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  187906 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  162054 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  185734 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  160384 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  142684 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126881 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  98513 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  86365 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

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Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  281554 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

26 апреля 2024, 13:48  •  278055 просмотра
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

26 апреля 2024, 06:43  •  307738 просмотра

Финский авиаперевозчик отменяет часть рейсов в Эстонию из-за глушения Россией сигнала GPS

Авиаперевозчик Finnair временно приостанавливает полеты в Тарту из-за помех GPS, влияющих на заход на посадку и посадку самолетов.

Новости Мира •   •  5118 просмотра
Финский авиаперевозчик отменяет часть рейсов в Эстонию из-за глушения Россией сигнала GPS

Сын президента США Хантер Байден будет судиться с телеканалом Fox News из-за клеветы

Хантер Байден планирует подать в суд на Fox News за клевету, незаконную публикацию украденных интимных фотографий и выставление его в ложном свете с целью получения финансовой выгоды.

Новости Мира •   •  5691 просмотра
Сын президента США Хантер Байден будет судиться с телеканалом Fox News из-за клеветы

Нардепы Ивахив и Палица уже почти год не посещают заседания Рады - Bihus.Info

Двое народных депутатов, Степан Ивахив и Игорь Палица, уже больше года не посещают заседания Верховной Рады, мотивируя это недовольством ролью парламента и присутствием в нем членов "Оппозиционной платформы - За жизнь", соответственно.

политика •   •  13797 просмотра
Нардепы Ивахив и Палица уже почти год не посещают заседания Рады - Bihus.Info

На Филиппинах из-за аномальной жары закрыли тысячи школ

На Филиппинах занятия во всех школах приостановлены из-за сильной жары, температура которой достигает 50 градусов по Цельсию, что усиливается климатическим явлением Эль-Ниньо.

Новости Мира •   •  10666 просмотра
На Филиппинах из-за аномальной жары закрыли тысячи школ

В "Армию восстановления" привлекли почти 120 тысяч украинцев

По состоянию на 29 апреля 2024 года Государственная служба занятости выдала 118 152 направления безработным на общественные работы в рамках проекта "Армия восстановления", при этом больше всего направлений выдала Харьковская область - 21 983.

Общество •   •  10336 просмотра
В "Армию восстановления" привлекли почти 120 тысяч украинцев

В Торонто открылась фотовыставка посвященная осаде Мариуполя оккупационными войсками рф

В фотовыставку "Мариуполь" входит 40 фотографий Евгения Малолетки и Мстислава Чернова из жизни украинского города во время его осады российских оккупационных войск в 2022 году.

Культура •   •  9458 просмотра
В Торонто открылась фотовыставка посвященная осаде Мариуполя оккупационными войсками рф

США рассматривают возможность запрета импорта российского обогащенного урана

Белый дом рассматривает возможность запрета импорта обогащенного урана из России, которая поставляет около четверти обогащенного урана, используемого для топлива американских коммерческих реакторов, и приносит Москве примерно 1 миллиард долларов дохода в год.

политика •   •  10338 просмотра
США рассматривают возможность запрета импорта российского обогащенного урана

Осторожно, мины: украинцев просят быть осмотрительными на кладбищах во время поминальных дней

Правоохранители напоминают украинцам о соблюдении правил безопасности при посещении кладбищ на деоккупированных территориях из-за наличия десятков тысяч взрывоопасных предметов, заложенных врагом.

Общество •   •  9890 просмотра
Осторожно, мины: украинцев просят быть осмотрительными на кладбищах во время поминальных дней

Apple ведет переговоры с OpenAI об интеграции ChatGPT в iOS 18 - СМИ

Apple ведет переговоры с OpenAI и Google об интеграции технологий искусственного интеллекта, таких как функции OpenAI и чат-бот Gemini от Google, в iOS 18, следующую операционную систему для iPhone, чтобы внедрить новые функции на основе искусственного интеллекта на iPhone уже в этом году.

Новости Мира •   •  8263 просмотра
Apple ведет переговоры с OpenAI об интеграции ChatGPT в iOS 18 - СМИ

Украина уже получает военную помощь в рамках нового пакета помощи - Белый дом

В Белом доме утверждают, что Украина уже начала получать помощь от США в рамках нового пакета военной поддержки на сумму 61 миллиард долларов.

Война •   •  10303 просмотра
Украина уже получает военную помощь в рамках нового пакета помощи - Белый дом