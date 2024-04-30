Фінський авіаперевізник скасовує частину рейсів до Естонії через глушіння росією сигналу GPS
Київ • УНН
Авіаперевізник Finnair тимчасово призупиняє польоти до Тарту через перешкоди GPS, що впливають на заходження на посадку та посадку літаків.
Фінська компанія Finnair, яка займається авіаперельотами, тимчасово призупиняє рейси до естонського міста Тарту на тлі збоїв в роботі глобальної системи позиціювання (GPS). Про це УНН з посиланням на заяву компанії.
Деталі
Фінський перевізник заявив, що польоти до естонського міста не будуть здійснюватись щонайменше до 31 травня, "щоб запровадити в аеропорту Тарту альтернативне рішення для заходження на посадку, яке не потребує сигналу GPS".
Перешкоди GPS, які є досить поширеними в цьому регіоні, впливають на зручність використання цього методу заходу на посадку і, отже, можуть перешкоджати заходженню на посадку і приземленню повітряного судна"
Пасажирам, які вже забронювали квитки на рейси до Тарту до 31 травня включно, повідомлять про альтернативні варіанти перельоту.
Нагадаємо
Міністри країн Балтії попередили, що через глушіння GPS, у чому звинувачують росію, є ризик повітряних катастроф, після того, як перешкоди навігаційним сигналам змусили два фінські рейси розвернутися на півдорозі
росія, ймовірно, стоїть за збоями в роботі GPS у Балтії - Міноборони Німеччини05.04.24, 18:08 • 28260 переглядiв