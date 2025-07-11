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Мережу сколихнуло відео із літаком над Києвом: що відомо

Київ • УНН

 • 2198 перегляди

Сьогодні, 11 липня, над Києвом пролетів транспортний літак Ан-124 "Руслан" з бортовим номером UR82073, викликавши жваву реакцію в мережі. Також зафіксовано невідомий об'єкт PTNPNH2, що кружляє над Україною.

Мережу сколихнуло відео із літаком над Києвом: що відомо

Сьогодні, 11 липня, кияни могли спостерігати проліт транспортного літака Ан-124 "Руслан", що неабияк сколихнуло мережу, повідомляє УНН.

Деталі

На опублікованих відеороликах можна побачити, як над столицею пролітає великий літак. Спочатку в мережі стверджувалося, що над Києвом пролетів пасажирський літак, проте на відео видно, що кадрах вантажний літак Ан-124 "Руслан" у модифікації Ан-124-100 з бортовим номером UR82073.

Зі свого боку українці із захватом відреагували на появу в небі велетенського повітряного судна. Зазначимо, згідно даних онлайн-сервісу Flightradar24, над Україною кружляє невідомий об’єкт позивним PTNPNH2 (ПТН ПНХ2), який вилетів з Дніпра і продовжує перебувати у небі України.

Ще один невідомий об’єкт з позивним PTNPNH1 було помічено на радарах над Одесою, проте наразі він вже не фіксується.

Нагадаємо

У квітні політ літака з позивним Welcome, який був помічений над Львовом, було виконано вперше з початку повномасштабної війни у рамках програми наземної та льотної перевірки аеронавігаційного обладнання відповідно до Авіаційних правил України.

Павло Башинський

Павло Башинський

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