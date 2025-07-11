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Сеть всколыхнуло видео с самолетом над Киевом: что известно

Киев • УНН

 • 1750 просмотра

Сегодня, 11 июля, над Киевом пролетел транспортный самолет Ан-124 "Руслан" с бортовым номером UR82073, вызвав оживленную реакцию в сети. Также зафиксирован неизвестный объект PTNPNH2, кружащий над Украиной.

Сеть всколыхнуло видео с самолетом над Киевом: что известно

Сегодня, 11 июля, киевляне могли наблюдать пролет транспортного самолета Ан-124 "Руслан", что изрядно всколыхнуло сеть, сообщает УНН.

Детали

На опубликованных видеороликах можно увидеть, как над столицей пролетает большой самолет. Сначала в сети утверждалось, что над Киевом пролетел пассажирский самолет, однако на видео видно, что на кадрах грузовой самолет Ан-124 "Руслан" в модификации Ан-124-100 с бортовым номером UR82073.

Со своей стороны украинцы с восторгом отреагировали на появление в небе гигантского воздушного судна. Отметим, согласно данным онлайн-сервиса Flightradar24, над Украиной кружит неизвестный объект с позывным PTNPNH2 (ПТН ПНХ2), который вылетел из Днепра и продолжает находиться в небе Украины.

Еще один неизвестный объект с позывным PTNPNH1 был замечен на радарах над Одессой, однако сейчас он уже не фиксируется.

Напомним

В апреле полет самолета с позывным Welcome, который был замечен над Львовом, был выполнен впервые с начала полномасштабной войны в рамках программы наземной и летной проверки аэронавигационного оборудования в соответствии с Авиационными правилами Украины.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоТехнологии
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