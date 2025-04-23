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У Мінрозвитку розповіли про перший політ літака Welcome над Львовом та пояснили його мету

Київ • УНН

 • 4654 перегляди

У Мінрозвитку пояснили, що політ літака Welcome над Львовом був тестовим, для перевірки аеронавігаційного обладнання. Відновлення польотів поки не планується, потрібні умови безпеки.

У Мінрозвитку розповіли про перший політ літака Welcome над Львовом та пояснили його мету

Політ літака з позивним Welcome, який був помічений над Львовом у понеділок, 21 квітня, було виконано вперше з початку повномаштабної війни у рамках програми наземної та льотної перевірки аеронавігаційного обладнання відповідно до Авіаційних правил України.

Про це журналісту УНН повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Політ було виконано у рамках програми наземної та льотної перевірки аеронавігаційного обладнання відповідно до Авіаційних правил України. Такі перевірки здійснюються періодично, щоб підтримувати сертифікаційну придатність обладнання. Тому відповідні польоти можуть здійснюватися й у подальшому, в різних частинах повітряного простору України

- повідомили в Мінрозвитку.

Також у Мінрозвитку підтвердили, що такий обліт був виконаний вперше з початку повномаштабного вторгнення рф, коли для цього була наявна технічна можливість.

Разом з тим, це ніяким чином не пов’язано з відновленням польотів. Для цього мають бути створені відповідні безпекові умови

- заявили у Мінрозвитку.

Контекст 

21 квітня Flightradar24 повідомив про політ літака з позивним Welcome над Львовом. 

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення25.03.25, 15:46 • 250160 переглядiв

Нагадаємо

У жовтні 2024 року Україна презентувала дорожню карту щодо відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану, презентувавши покроковий план та потреби для часткового відкриття авіапростору.

 Вже в листопаді заступник міністра розвитку громад та територій Тимур Ткаченко заявив, що всі державні органи опрацьовують можливість часткового відкриття повітряного простору України, але через дуже високий рівень загроз – це залишається малоймовірним в короткостроковій перспективі.

Загалом декілька авіакомпаній висловлювали зацікавленість у відновленні рейсів до України після відкриття українського неба. Зокрема, компанія Wizz розробила план відкриття 100 маршрутів в перші шість місяців після відкриття авіасполучення, що дозволить перевозити 5 млн пасажирів в рік.

Своєю чергою Ryanair приготувала п’ятирічний план щодо відновлення польотів в Україні. У балтійського перевізника АirBaltic взагалі амбітний план - він хоче стати першим, хто виконає рейс до України. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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