У Мінрозвитку розповіли про перший політ літака Welcome над Львовом та пояснили його мету

Політ літака з позивним Welcome, який був помічений над Львовом у понеділок, 21 квітня, було виконано вперше з початку повномаштабної війни у рамках програми наземної та льотної перевірки аеронавігаційного обладнання відповідно до Авіаційних правил України.

Про це журналісту УНН повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Політ було виконано у рамках програми наземної та льотної перевірки аеронавігаційного обладнання відповідно до Авіаційних правил України. Такі перевірки здійснюються періодично, щоб підтримувати сертифікаційну придатність обладнання. Тому відповідні польоти можуть здійснюватися й у подальшому, в різних частинах повітряного простору України - повідомили в Мінрозвитку.

Також у Мінрозвитку підтвердили, що такий обліт був виконаний вперше з початку повномаштабного вторгнення рф, коли для цього була наявна технічна можливість.

Разом з тим, це ніяким чином не пов’язано з відновленням польотів. Для цього мають бути створені відповідні безпекові умови - заявили у Мінрозвитку.

Контекст

21 квітня Flightradar24 повідомив про політ літака з позивним Welcome над Львовом.

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Нагадаємо

У жовтні 2024 року Україна презентувала дорожню карту щодо відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану, презентувавши покроковий план та потреби для часткового відкриття авіапростору.

Вже в листопаді заступник міністра розвитку громад та територій Тимур Ткаченко заявив, що всі державні органи опрацьовують можливість часткового відкриття повітряного простору України, але через дуже високий рівень загроз – це залишається малоймовірним в короткостроковій перспективі.

Загалом декілька авіакомпаній висловлювали зацікавленість у відновленні рейсів до України після відкриття українського неба. Зокрема, компанія Wizz розробила план відкриття 100 маршрутів в перші шість місяців після відкриття авіасполучення, що дозволить перевозити 5 млн пасажирів в рік.

Своєю чергою Ryanair приготувала п’ятирічний план щодо відновлення польотів в Україні. У балтійського перевізника АirBaltic взагалі амбітний план - він хоче стати першим, хто виконає рейс до України.