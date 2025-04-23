В Минразвития рассказали о первом полете самолета Welcome над Львовом и объяснили его цель

Полет самолета с позывным Welcome, который был замечен над Львовом в понедельник, 21 апреля, был выполнен впервые с начала полномасштабной войны в рамках программы наземной и летной проверки аэронавигационного оборудования в соответствии с Авиационными правилами Украины.

Об этом журналисту УНН сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Полет был выполнен в рамках программы наземной и летной проверки аэронавигационного оборудования в соответствии с Авиационными правилами Украины. Такие проверки осуществляются периодически, чтобы поддерживать сертификационную пригодность оборудования. Поэтому соответствующие полеты могут осуществляться и в дальнейшем, в разных частях воздушного пространства Украины - сообщили в Минразвития.

Также в Минразвития подтвердили, что такой облет был выполнен впервые с начала полномасштабного вторжения рф, когда для этого была имеющаяся техническая возможность.

Вместе с тем, это никак не связано с возобновлением полетов. Для этого должны быть созданы соответствующие условия безопасности - заявили в Минразвития.

Контекст

21 апреля Flightradar24 сообщил о полете самолета с позывным Welcome над Львовом.

Возобновление полетов в Украину: чьи самолеты хотят осуществить первые авиасообщения

Напомним

В октябре 2024 года Украина презентовала дорожную карту по открытию воздушного пространства в условиях военного положения, презентовав пошаговый план и потребности для частичного открытия авиапространства.

Уже в ноябре заместитель министра развития общин и территорий Тимур Ткаченко заявил, что все государственные органы прорабатывают возможность частичного открытия воздушного пространства Украины, но из-за очень высокого уровня угроз – это остается маловероятным в краткосрочной перспективе.

В общем, несколько авиакомпаний выражали заинтересованность в возобновлении рейсов в Украину после открытия украинского неба. В частности, компания Wizz разработала план открытия 100 маршрутов в первые шесть месяцев после открытия авиасообщения, что позволит перевозить 5 млн пассажиров в год.

В свою очередь Ryanair приготовила пятилетний план по возобновлению полетов в Украине. У балтийского перевозчика АirBaltic вообще амбициозный план – он хочет стать первым, кто выполнит рейс в Украину.