Цього року можуть запрацювати декілька аеропортів - Садовий

Цього року в Україні можуть запрацювати декілька аеропортів, адже для цього є технічні та інші можливості. Таку думку висловив Львівський міський голова Андрій Садовий в інтерв’ю львівському виданню "Твоє місто", пише УНН.

Однозначно, що цього року в Україні почнуть працювати декілька аеропортів. Для цього є технічні та інші можливості. Має бути політичне рішення. Мабуть, воно буде – сказав Садовий.

Він наголосив, що наявність країни на авіаційній карті світу є питанням її безпеки та присутності на глобальній арені. Міський голова навів приклад Ізраїлю, де під час війни ухвалили рішення, згідно з яким аеропорт Тель-Авіва почав працювати, бо залишався єдиним зв’язком країни із зовнішнім світом.

"І це була персональна відповідальність. Слава Богу, ніхто жоден літак не збив. Усі літаки єврейської авіакомпанії мають спецобладнання під крилами, яке застосовується у випадку, якщо є якась небезпека атаки тощо. Світ це вже пройшов. У нас немає іншого варіанту, ми повинні виживати, жити в часі війни", - зазначив Садовий.

Нагадаємо

Міжнародний аеропорт "Львів" підтримує інфраструктуру в робочому стані та вивчає можливість відновлення авіарейсів. Летовище оптимізувало штат до 30% та провело навчання 1300 фахівців авіагалузі.