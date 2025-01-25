В этом году могут заработать несколько аэропортов - Садовый
Киев • УНН
Городской голова Львова заявил о возможности возобновления работы нескольких аэропортов в Украине в этом году. По его словам, для этого есть технические возможности, нужно лишь политическое решение.
В этом году в Украине могут заработать несколько аэропортов, ведь для этого есть технические и другие возможности. Такое мнение высказал Львовский городской голова Андрей Садовый в интервью львовскому изданию «Твоє місто», пишет УНН.
Однозначно, что в этом году в Украине начнут работать несколько аэропортов. Для этого есть технические и другие возможности. Должно быть политическое решение. Видимо, оно будет
Он подчеркнул, что наличие страны на авиационной карте мира является вопросом ее безопасности и присутствия на глобальной арене. Городской голова привел пример Израиля, где во время войны приняли решение, согласно которому аэропорт Тель-Авива начал работать, потому что оставался единственной связью страны с внешним миром.
«И это была персональная ответственность. Слава Богу, никто ни один самолет не сбил. Все самолеты еврейской авиакомпании имеют спецоборудование под крыльями, которое применяется в случае, если есть какая-то опасность атаки и тому подобное. Мир это уже прошел. У нас нет другого варианта, мы должны выживать, жить во времени войны», - отметил Садовый.
Напомним
Международный аэропорт «Львов» поддерживает инфраструктуру в рабочем состоянии и изучает возможность возобновления авиарейсов. Аэропорт оптимизировал штат до 30% и провел обучение 1300 специалистов авиаотрасли.