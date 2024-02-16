План действий правительства на этот год предусматривает увеличение на 21% выплаты педагогам - Шмыгаль
Киев • УНН
Премьер-министр Украины объявил планы по повышению заработной платы педагогов на 21% и масштабную реформу высшего образования приоритетами плана действий правительства до 2024 года.
План действий правительства на 2024 год предусматривает масштабную реформу высшего образования и увеличение на 21% выплаты педагогам. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
Шмыгаль отмечал, что образование - это пятый приоритет Плана Правительства на 2024, который был сегодня утвержден Кабмином.
"Выплаты украинским педагогам в этом году будут увеличены на 21%", - сказал Шмыгаль.
Также он заявил, что в этом году состоится масштабная реформа высшего образования. "Полностью меняем подход. Это касается и специальностей, по которым государство будет оплачивать обучение. Это касается и оплаты обучения. Запустим государственные гранты. Цель - 60% студентов будут получать различные виды государственной поддержки", - отметил Шмыгаль.
Дополнение
Правительство выделяет 2,5 млрд грн на обустройство укрытий в учебных заведениях.
Кабинет министров Украины утвердил положение о функционировании образовательного мобильного приложения "Мрия".
План действий правительства на этот год предусматривает увеличение на 21% выплаты педагогам - Шмыгаль
Премьер-министр Украины объявил планы по повышению заработной платы педагогов на 21% и масштабную реформу высшего образования приоритетами плана действий правительства до 2024 года.
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