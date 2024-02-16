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План действий правительства на этот год предусматривает увеличение на 21% выплаты педагогам - Шмыгаль

План действий правительства на этот год предусматривает увеличение на 21% выплаты педагогам - Шмыгаль

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 16:38  •  6213 просмотра

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Премьер-министр Украины объявил планы по повышению заработной платы педагогов на 21% и масштабную реформу высшего образования приоритетами плана действий правительства до 2024 года.

План действий правительства на 2024 год предусматривает масштабную реформу высшего образования и увеличение на 21% выплаты педагогам. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Шмыгаль отмечал, что образование - это пятый приоритет Плана Правительства на 2024, который был сегодня утвержден Кабмином.

"Выплаты украинским педагогам в этом году будут увеличены на 21%", - сказал Шмыгаль.

Также он заявил, что в этом году состоится масштабная реформа высшего образования. "Полностью меняем подход. Это касается и специальностей, по которым государство будет оплачивать обучение. Это касается и оплаты обучения. Запустим государственные гранты. Цель - 60% студентов будут получать различные виды государственной поддержки", - отметил Шмыгаль.

Дополнение

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Анна Мурашко

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Government's action plan for this year provides for a 21% increase in payments to educators - Shmyhal
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