План дій уряду на цей рік передбачає збільшення на 21% виплати освітянам - Шмигаль
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України оголосив плани щодо підвищення заробітної плати освітян на 21% та масштабну реформу вищої освіти пріоритетами плану дій уряду до 2024 року.
План дій уряду на 2024 рік передбачає масштабну реформу вищої освіти та збільшення на 21% виплати освітянам. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
Шмигаль зазначав, що освіта — це п’ятий пріоритет Плану Уряду на 2024, який був сьогодні затверджений Кабміном.
"Виплати українським освітянам цього року будуть збільшені на 21%", - сказав Шмигаль.
Також він заявив, що цьогоріч відбудеться масштабна реформа вищої освіти. "Повністю змінюємо підхід. Це стосується і спеціальностей, за якими держава буде оплачувати навчання. Це стосується і оплати навчання. Запустимо державні гранти. Мета — 60% студентів будуть отримувати різні види державної підтримки", - зазначив Шмигаль.
Доповнення
Уряд виділяє 2,5 млрд грн на облаштування укриттів у закладах освіти.
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