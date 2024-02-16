В этом году планируют создать аналог "Дії" для госслужащих - Шмыгаль

На этот год запланировано создание своего рода аналога "Дії" для госслужащих. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

"Цифровизация остается ключевой сквозной реформой для всех сфер. Например, в образовании в этом году будет запущен революционный продукт "Мрия" - образовательное приложение, которое объединит широкий спектр возможностей для детей. В Дія.City ожидаем не менее 150 новых резидентов", - рассказал Шмыгаль.

Также он отметил, что правительство меняет институты.

"Современная система управления человеческими ресурсами в государственных органах (HRMIS) должна заработать в 65% министерств и ведомств. Также на этот год запланировано создание своего рода аналога "Дії" для госслужащих. Это ускорит работу и повысит ее качество и прозрачность. Мы также продолжаем развитие антикоррупционной инфраструктуры. В частности, планируем усиливать институциональную независимость НАБУ", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, по его словам, в Украине продолжат реформу корпоратизации.

"В рамках "малой приватизации "планируем" продажу не менее 300 объектов. Также планируем восстановить "большую приватизацию". Наша антикоррупционная стратегия - это не просто бороться с коррупцией, а ликвидировать возможности для ее существования", - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Правительство утвердило положение о функционировании образовательного приложения "Мрия".