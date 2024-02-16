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В этом году планируют создать аналог "Дії" для госслужащих - Шмыгаль

В этом году планируют создать аналог "Дії" для госслужащих - Шмыгаль

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 15:05  •  5658 просмотра

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Премьер-министр Украины объявил о планах создать в этом году аналог цифрового сервиса "Дія" для государственных служащих, чтобы ускорить их работу и повысить ее качество и прозрачность.

На этот год запланировано создание своего рода аналога "Дії" для госслужащих. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

"Цифровизация остается ключевой сквозной реформой для всех сфер. Например, в образовании в этом году будет запущен революционный продукт "Мрия" - образовательное приложение, которое объединит широкий спектр возможностей для детей. В Дія.City ожидаем не менее 150 новых резидентов", - рассказал Шмыгаль.

Также он отметил, что правительство меняет институты.

"Современная система управления человеческими ресурсами в государственных органах (HRMIS) должна заработать в 65% министерств и ведомств. Также на этот год запланировано создание своего рода аналога "Дії" для госслужащих. Это ускорит работу и повысит ее качество и прозрачность. Мы также продолжаем развитие антикоррупционной инфраструктуры. В частности, планируем усиливать институциональную независимость НАБУ", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, по его словам, в Украине продолжат реформу корпоратизации.

"В рамках "малой приватизации "планируем" продажу не менее 300 объектов. Также планируем восстановить "большую приватизацию". Наша антикоррупционная стратегия - это не просто бороться с коррупцией, а ликвидировать возможности для ее существования", - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Правительство утвердило положение о функционировании образовательного приложения "Мрия".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЭкономикаПолитикаТехнологии
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
antonov-an-225-mriyaАнтонов Ан-225 Мрия
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
У цьому році планують створити аналог “Дії” для держслужбовців  - Шмигаль
This year they plan to create an analog of "Diia" for civil servants - Shmyhal
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В этом году планируют создать аналог "Дії" для госслужащих - Шмыгаль

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