Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу

Верховная Рада Украины 20 августа рассмотрит во втором чтении пакет законопроектов о введении режима Defence City. О том, что авиастроительная отрасль должна стать неотъемлемой частью этой инициативы и получить дополнительные налоговые преференции, сообщил народный депутат Федор Вениславский в эксклюзивном комментарии для УНН.

Наша страна имеет все возможности производить самолеты, которые конкурентоспособны на мировом рынке. Достаточно вспомнить наши наиболее успешные самолеты, не имеющие аналогов в мире. Мы можем при участии европейских и американских партнеров заместить импортные детали, которые когда-то поставлялись из России, и вывести на рынок уникальную технику. Это касается и "Мрии", и "Русланов", военно-транспортных самолетов, на замену которого Airbus разработал А-400, но он не соответствует всем характеристикам наших машин − заявил депутат.

Федор Вениславский подчеркнул, что украинское самолетостроение является уникальным и должно получить поддержку на государственном уровне.

"Режим Defence City должен распространяться и на самолетостроительную отрасль. Более того, она нуждается в отдельных преференциях в виде налоговых льгот: на землю, на НДС, на прибыль. Эти предприятия способны стать драйвером экономики Украины", − подчеркнул он.

По словам парламентария, развитие авиационной и космической отраслей имеет мультипликационный эффект для экономики, ведь привлекает десятки смежных предприятий и создает значительно большую добавленную стоимость, чем государство получает от налогообложения.

"К сожалению, налоговый комитет не учел этих предложений в тексте законопроекта. Буду призывать коллег голосовать в зале. Мы и в дальнейшем будем убеждать в необходимости поддержать самолетостроение как одной из самых перспективных сфер", − резюмировал Федор Вениславский.

Напомним

16 июля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении три ключевых законопроекта, направленных на введение специального правового режима Defence City – для поддержки отечественного оборонно-промышленного комплекса. Документы предусматривают налоговые, таможенные и бюджетные льготы для участников специального режима – до 2036 года.

В то же время авиационная отрасль забила тревогу из-за игнорирования ее позиции при формировании режима Defence City, а также из-за слишком жестких критериев для резидентов, которые не смогли бы выполнить даже такие флагманы авиации как "Антонов" и "Мотор Сич". Авиационные предприятия через Аэрокосмическую ассоциацию Украины подавали и адвокатировали соответствующие правки в поддержку отрасли, предоставляли содержательные аргументы.

По словам нардепа Нины Южаниной, включение основных авиационных компаний в специальный режим считается бесспорно необходимым.

В свою очередь, депутат Михаил Цымбалюк, комментируя авиацию в Defence City, заявил, что государственная поддержка важна для предприятий всех форм собственности, ведь именно в синергии они способны восстановить могущество Украины в авиастроении.

Добавим

В распоряжении УНН оказался перечень поправок к одному из законопроектов о создании Defence City, поданных народными депутатами ко второму чтению. Предлагается расширить перечень резидентов, включив предприятия самолетостроения, подпадающие под действие Закона "О развитии самолетостроительной промышленности". Это позволит официально включить в Defence City авиапредприятия, определенные Кабмином как критически важные для экономики и обороны.

Что касается порога дохода от оборонной деятельности, который является входом в Defence City, предлагается снизить требование до 40-50%, учитывать годовой, а не только квартальный доход, и включать в оборонный доход производство и обслуживание авиатехники, двигателей и компонентов. Без этого остаться вне спецрежима и потерять налоговые льготы рискуют даже гиганты вроде ГП "Антонов". Также предлагается включать в Defence City предприятия, которые участвуют в международных контрактах по экспорту военных или двойных технологий.

Кроме того, речь идет об отмене ограничений по наличию налогового долга, просрочке выполнения контрактов или выплаты дивидендов, поскольку в военных условиях это не всегда свидетельствует о ненадежности. На деятельность влияют обстрелы, релокация и перебои поставок. Вместо этого предлагается разрешать включение в Defence City таких предприятий при условии погашения долга в течение трех лет.

Другие поправки предусматривают расширение налоговых льгот на самолетостроение (при условии реинвестирования), таможенные преференции для критически важного импорта, государственные гарантии и страхование экспортных контрактов. Уточняются и условия возврата льгот в случае потери соответствия критериям, в частности запрет ретроспективных санкций. Высвобожденные средства должны направляться на развитие производства, модернизацию, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, внедрение новых технологий, повышение квалификации персонала и приобретение прав интеллектуальной собственности в сфере самолетостроения.

Учтет ли парламент поданные правки относительно авиационного сектора – покажет время. В то же время промедление или игнорирование потребностей отрасли может иметь критические последствия: от невозможности обеспечивать техническую исправность авиации ВСУ до окончательного упадка украинского авиастроения и оттока квалифицированных кадров.